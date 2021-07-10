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مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.. هزازي "تعاوني" لـ3 مواسم

أنهت إدارة نادي التعاون، إجراءات التوقيع رسميًّا مع لاعب نادي الوحدة الظهير الأيسر سليمان هزازي (18عامًا)، ليمثل "التعاون" بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

يُذكر أن اللاعب سليمان هزازي شارك مؤخرًا مع منتخب المملكة للشباب، وتُوّج ببطولة كأس العرب التي أقيمت في مصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.. هزازي "تعاوني" لـ3 مواسم
سبق

أنهت إدارة نادي التعاون، إجراءات التوقيع رسميًّا مع لاعب نادي الوحدة الظهير الأيسر سليمان هزازي (18عامًا)، ليمثل "التعاون" بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

يُذكر أن اللاعب سليمان هزازي شارك مؤخرًا مع منتخب المملكة للشباب، وتُوّج ببطولة كأس العرب التي أقيمت في مصر.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
07:37 PM

مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.. هزازي "تعاوني" لـ3 مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أنهت إدارة نادي التعاون، إجراءات التوقيع رسميًّا مع لاعب نادي الوحدة الظهير الأيسر سليمان هزازي (18عامًا)، ليمثل "التعاون" بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

يُذكر أن اللاعب سليمان هزازي شارك مؤخرًا مع منتخب المملكة للشباب، وتُوّج ببطولة كأس العرب التي أقيمت في مصر.

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