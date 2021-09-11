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إصابة طفلين وحالة وفاة في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.

وتشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.

"سبق" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.

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إصابة طفلين وحالة وفاة في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر
سبق

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.

وتشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.

"سبق" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
12:55 AM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:24 AM

إصابة طفلين وحالة وفاة في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر

A A A
رائد القرفي - خميس مشيط
2
1,692

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.

وتشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.

"سبق" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.

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