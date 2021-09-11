إصابة طفلين وحالة وفاة في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.



وتشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.



"سبق" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.