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رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن

"عزيز" شدد على أن خطر الحوثيين لا يقتصر على بلاده

طالب رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم (السبت)، جامعة الدول العربية بممارسة الضغط على دول العالم لمنع إيران وميليشياتها من التدخل في الشأن اليمني، وإيقاف دعمها ومساندتها للميليشيات الإرهابية التخريبية.

وأوضح "عزيز" لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" في دورته الـ 17 المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني بدعم من نظام الملالي في إيران.

وشدد رئيس الأركان اليمني على أهمية بذل المزيد من الجهود خصوصًا بعدما اتضحت الصورة للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لم يعد خطرها مقتصرًا على اليمن وحسب بل على المجتمعين الإقليمي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جهة أخرى، ندد الأمين العام للجامعة العربية بتدخل إيران السافر في اليمن، ودعمها المستمر للميليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن
سبق

طالب رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم (السبت)، جامعة الدول العربية بممارسة الضغط على دول العالم لمنع إيران وميليشياتها من التدخل في الشأن اليمني، وإيقاف دعمها ومساندتها للميليشيات الإرهابية التخريبية.

وأوضح "عزيز" لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" في دورته الـ 17 المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني بدعم من نظام الملالي في إيران.

وشدد رئيس الأركان اليمني على أهمية بذل المزيد من الجهود خصوصًا بعدما اتضحت الصورة للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لم يعد خطرها مقتصرًا على اليمن وحسب بل على المجتمعين الإقليمي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جهة أخرى، ندد الأمين العام للجامعة العربية بتدخل إيران السافر في اليمن، ودعمها المستمر للميليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
09:49 PM

رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن

"عزيز" شدد على أن خطر الحوثيين لا يقتصر على بلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم (السبت)، جامعة الدول العربية بممارسة الضغط على دول العالم لمنع إيران وميليشياتها من التدخل في الشأن اليمني، وإيقاف دعمها ومساندتها للميليشيات الإرهابية التخريبية.

وأوضح "عزيز" لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" في دورته الـ 17 المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني بدعم من نظام الملالي في إيران.

وشدد رئيس الأركان اليمني على أهمية بذل المزيد من الجهود خصوصًا بعدما اتضحت الصورة للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لم يعد خطرها مقتصرًا على اليمن وحسب بل على المجتمعين الإقليمي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جهة أخرى، ندد الأمين العام للجامعة العربية بتدخل إيران السافر في اليمن، ودعمها المستمر للميليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

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