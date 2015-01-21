النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

وفاة الطالب المدهوس تحت عجلات حافلة مدرسية بالجبيل

مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على السائقين

قدمت الهيئة الملكية بالجبيل تعازيها لذوي الطالب مهنا الأحمري، الذي توفي دهساً بعد ترجله من حافلته المدرسية، أمام منزل عائلته في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الهيئة الملكية في تغريدة عبر تويتر: نتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الطالب في مدارسنا مهنا الأحمري، الذي توفي بعد ظهر اليوم جراء حادث دهس بعد نزوله من الحافلة من قبل حافلة أخرى، وقد باشرت جهات الاختصاص التحقيق في الحادث. نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يربط على قلبيهما، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانب آخر نادى عدد من المواطنين في الجبيل الصناعية بضرورة تشديد الرقابة على سائقي الحافلات المدرسية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين منهم لأنظمة السلامة والمرور.

يذكر أن حادثة الدهس هي الثانية من نوعها؛ حيث توفي طالب في المرحلة الابتدائية في وقت سابق تحت عجلات حافلته المدرسية؛ الأمر الذي استدعى تركيب كاميرات مراقبة في الحافلات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى.

حافلة نقل مدرسي تدهس طالباً في الجبيل الصناعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة الطالب المدهوس تحت عجلات حافلة مدرسية بالجبيل
سبق

قدمت الهيئة الملكية بالجبيل تعازيها لذوي الطالب مهنا الأحمري، الذي توفي دهساً بعد ترجله من حافلته المدرسية، أمام منزل عائلته في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الهيئة الملكية في تغريدة عبر تويتر: نتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الطالب في مدارسنا مهنا الأحمري، الذي توفي بعد ظهر اليوم جراء حادث دهس بعد نزوله من الحافلة من قبل حافلة أخرى، وقد باشرت جهات الاختصاص التحقيق في الحادث. نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يربط على قلبيهما، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانب آخر نادى عدد من المواطنين في الجبيل الصناعية بضرورة تشديد الرقابة على سائقي الحافلات المدرسية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين منهم لأنظمة السلامة والمرور.

يذكر أن حادثة الدهس هي الثانية من نوعها؛ حيث توفي طالب في المرحلة الابتدائية في وقت سابق تحت عجلات حافلته المدرسية؛ الأمر الذي استدعى تركيب كاميرات مراقبة في الحافلات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
07:08 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:18 PM

وفاة الطالب المدهوس تحت عجلات حافلة مدرسية بالجبيل

مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على السائقين

A A A
محمد عبيد - الجبيل
6
8,629

قدمت الهيئة الملكية بالجبيل تعازيها لذوي الطالب مهنا الأحمري، الذي توفي دهساً بعد ترجله من حافلته المدرسية، أمام منزل عائلته في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الهيئة الملكية في تغريدة عبر تويتر: نتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الطالب في مدارسنا مهنا الأحمري، الذي توفي بعد ظهر اليوم جراء حادث دهس بعد نزوله من الحافلة من قبل حافلة أخرى، وقد باشرت جهات الاختصاص التحقيق في الحادث. نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يربط على قلبيهما، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانب آخر نادى عدد من المواطنين في الجبيل الصناعية بضرورة تشديد الرقابة على سائقي الحافلات المدرسية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين منهم لأنظمة السلامة والمرور.

يذكر أن حادثة الدهس هي الثانية من نوعها؛ حيث توفي طالب في المرحلة الابتدائية في وقت سابق تحت عجلات حافلته المدرسية؛ الأمر الذي استدعى تركيب كاميرات مراقبة في الحافلات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,475
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,181
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,523
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,415

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة