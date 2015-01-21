وفاة الطالب المدهوس تحت عجلات حافلة مدرسية بالجبيل

مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على السائقين

قدمت الهيئة الملكية بالجبيل تعازيها لذوي الطالب مهنا الأحمري، الذي توفي دهساً بعد ترجله من حافلته المدرسية، أمام منزل عائلته في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الهيئة الملكية في تغريدة عبر تويتر: نتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الطالب في مدارسنا مهنا الأحمري، الذي توفي بعد ظهر اليوم جراء حادث دهس بعد نزوله من الحافلة من قبل حافلة أخرى، وقد باشرت جهات الاختصاص التحقيق في الحادث. نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يربط على قلبيهما، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانب آخر نادى عدد من المواطنين في الجبيل الصناعية بضرورة تشديد الرقابة على سائقي الحافلات المدرسية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين منهم لأنظمة السلامة والمرور.

يذكر أن حادثة الدهس هي الثانية من نوعها؛ حيث توفي طالب في المرحلة الابتدائية في وقت سابق تحت عجلات حافلته المدرسية؛ الأمر الذي استدعى تركيب كاميرات مراقبة في الحافلات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى.