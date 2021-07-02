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مسؤول أمريكي: بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق

واشنطن رصدت درجة من التطور التكنولوجي المتزايد في الاعتداءات

أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق".

وشدد المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" على أن "بايدن" قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران.

ونقل عن "بايدن" تأكيده على أن "مهاجمة الأمريكيين في العراق لها عواقب".

وقال المسؤول: "حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق، والرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد".

وكشف المسؤول الأمريكي عن رصد تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول أمريكي: بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق
سبق

أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق".

وشدد المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" على أن "بايدن" قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران.

ونقل عن "بايدن" تأكيده على أن "مهاجمة الأمريكيين في العراق لها عواقب".

وقال المسؤول: "حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق، والرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد".

وكشف المسؤول الأمريكي عن رصد تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
06:41 PM

مسؤول أمريكي: بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق

واشنطن رصدت درجة من التطور التكنولوجي المتزايد في الاعتداءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق".

وشدد المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" على أن "بايدن" قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران.

ونقل عن "بايدن" تأكيده على أن "مهاجمة الأمريكيين في العراق لها عواقب".

وقال المسؤول: "حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق، والرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد".

وكشف المسؤول الأمريكي عن رصد تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق.

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