"التعليم": بدء التقديم لمسار التميُّز للابتعاث في نسخته الثانية 2022

في تخصصات جديدة تُلبِّي احتياجات التنمية ووظائف المستقبل

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم في برنامج مسار التميُّز للابتعاث في نسخته الثانية 2022، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية السعودية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار التميز للابتعاث للسنة الأكاديمية 2022-2023م متاحٌ حتى تاريخ 5 مايو 2022م عبر منصة سفير التقديم، من خلال الرابط الإلكتروني https://ksp.moe.gov.sa/ وفقًا للاشتراطات العامة المعلنة. كما ستُعلَن النتائج بعد المفاضلة، وذلك خلال شهر يونيو 2022.

من جهته، أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن إطلاق هذا المسار ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- إلى استثمار القدرات البشرية، وإسهاماتها في التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات وظائف المستقبل. منوهًا معاليه بتوجيهات معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالعمل على برامج الابتعاث، وتطوير آلياته ومساراته؛ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرص للطلاب والطالبات للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور السديري أهمية التخصصات التي يطرحها مسار التميُّز بنسخته الجديدة لدراسة 21 تخصصًا جامعيًّا في 19 دولة حول العالم؛ لمواكبة التنمية والتطور الاقتصادي الذي من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، ودعم قطاعات السعودية الواعدة، وخلق بيئة تنافسية جاذبة بعد دخول تخصصات لأول مرة، مثل الثروة السمكية، والغابات والمراعي.. وهو ما يعد رافدًا لبناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته، وداعمًا لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص؛ بما يحقق تطلعات السعودية في المرحلة المقبلة.