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الدوحة تستضيف مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني

في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ، مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني ، في الـ 14 من سبتمبر المقبل ، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم خبر الاستضافة، حيث سيكون ملعب جاسم بن حمد بنادي السد مسرحًا للمباراة.


وسبق أن استضافت الدوحة العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام الماضي، حيث نظمت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية في ظل التحديات التي تفرضها مواجهة جائحة كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوحة تستضيف مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني
سبق

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ، مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني ، في الـ 14 من سبتمبر المقبل ، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم خبر الاستضافة، حيث سيكون ملعب جاسم بن حمد بنادي السد مسرحًا للمباراة.


وسبق أن استضافت الدوحة العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام الماضي، حيث نظمت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية في ظل التحديات التي تفرضها مواجهة جائحة كورونا.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
09:30 PM

الدوحة تستضيف مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني

في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ، مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني ، في الـ 14 من سبتمبر المقبل ، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم خبر الاستضافة، حيث سيكون ملعب جاسم بن حمد بنادي السد مسرحًا للمباراة.


وسبق أن استضافت الدوحة العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام الماضي، حيث نظمت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية في ظل التحديات التي تفرضها مواجهة جائحة كورونا.

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