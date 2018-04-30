كورونا.. البرازيل تسجّل أكثر من 69 ألف حالة إصابة جديدة و59 ضحية بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت البرازيل 69389 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و3100 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأنه بلغ إجمالي الإصابات في عموم البرازيل منذ بدء الجائحة أكثر من 14.5 مليون، كما بلغ إجمالي الوفيات 401186 حالة وفاة.

مصر

سجّلت مصر 1003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 59 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في تصريح له، أن إجمالي الإصابات في مصر بالفيروس بلغ 226531؛ من ضمنهم 170008 حالات شُفيت، و13278 حالة وفاة.