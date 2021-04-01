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صوت "ترامب" محظور على الفيسبوك

أزال موقع فيسبوك، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من صفحة لارا ترامب، زوجة ابنه.

وكان فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، قد منع ترامب من استخدام المنصة في يناير، بعد أعمال شغب قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول -مقر البرلمان- في العاصمة واشنطن.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، نشرت لارا ترامب، وهي مساهمة جديدة في قناة "فوكس نيوز"، مقطع فيديو لها وهي تُجري مقابلة مع الرئيس السابق حول مجموعة من القضايا.

ونشرت لاحقًا لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني تَلَقّتها من فيسبوك تم إبلاغها فيها بقرار الحظر.

وجاء في الرسالة من "كيتلين"؛ أنه "تماشيًا مع الحظر الذي وضعناه على حسابات فيسبوك وإنستغرام التابعة لدونالد ترامب؛ ستتم إزالة المحتوى الإضافي المنشور بصوت دونالد ترامب، وسيؤدي ذلك إلى قيود إضافية على الحساب".

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صوت "ترامب" محظور على الفيسبوك
سبق

أزال موقع فيسبوك، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من صفحة لارا ترامب، زوجة ابنه.

وكان فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، قد منع ترامب من استخدام المنصة في يناير، بعد أعمال شغب قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول -مقر البرلمان- في العاصمة واشنطن.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، نشرت لارا ترامب، وهي مساهمة جديدة في قناة "فوكس نيوز"، مقطع فيديو لها وهي تُجري مقابلة مع الرئيس السابق حول مجموعة من القضايا.

ونشرت لاحقًا لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني تَلَقّتها من فيسبوك تم إبلاغها فيها بقرار الحظر.

وجاء في الرسالة من "كيتلين"؛ أنه "تماشيًا مع الحظر الذي وضعناه على حسابات فيسبوك وإنستغرام التابعة لدونالد ترامب؛ ستتم إزالة المحتوى الإضافي المنشور بصوت دونالد ترامب، وسيؤدي ذلك إلى قيود إضافية على الحساب".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:26 AM

صوت "ترامب" محظور على الفيسبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزال موقع فيسبوك، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من صفحة لارا ترامب، زوجة ابنه.

وكان فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، قد منع ترامب من استخدام المنصة في يناير، بعد أعمال شغب قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول -مقر البرلمان- في العاصمة واشنطن.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، نشرت لارا ترامب، وهي مساهمة جديدة في قناة "فوكس نيوز"، مقطع فيديو لها وهي تُجري مقابلة مع الرئيس السابق حول مجموعة من القضايا.

ونشرت لاحقًا لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني تَلَقّتها من فيسبوك تم إبلاغها فيها بقرار الحظر.

وجاء في الرسالة من "كيتلين"؛ أنه "تماشيًا مع الحظر الذي وضعناه على حسابات فيسبوك وإنستغرام التابعة لدونالد ترامب؛ ستتم إزالة المحتوى الإضافي المنشور بصوت دونالد ترامب، وسيؤدي ذلك إلى قيود إضافية على الحساب".

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