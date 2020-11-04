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غداً الخميس .. جدة تستضيف بطولتي المملكة لكرة الطاولة ورفع الأثقال لذوي الإعاقة

تقام لمدة 3 أيام وبمشاركة 16 نادياً

تستضيف محافظة جدة غداً الخميس بطولتي المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية ورفع الأثقال لذوي الإعاقتين البصرية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.

وتقام منافسات البطولة على صالة وزارة الرياضة بجدة لمدة 3 أيام حيث يشارك في بطولة كرة الطاولة 16 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرس, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران),

كما يشارك في بطولة رفع الأثقال 15 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً الخميس .. جدة تستضيف بطولتي المملكة لكرة الطاولة ورفع الأثقال لذوي الإعاقة
سبق

تستضيف محافظة جدة غداً الخميس بطولتي المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية ورفع الأثقال لذوي الإعاقتين البصرية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.

وتقام منافسات البطولة على صالة وزارة الرياضة بجدة لمدة 3 أيام حيث يشارك في بطولة كرة الطاولة 16 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرس, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران),

كما يشارك في بطولة رفع الأثقال 15 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران).

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
07:30 PM

غداً الخميس .. جدة تستضيف بطولتي المملكة لكرة الطاولة ورفع الأثقال لذوي الإعاقة

تقام لمدة 3 أيام وبمشاركة 16 نادياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف محافظة جدة غداً الخميس بطولتي المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية ورفع الأثقال لذوي الإعاقتين البصرية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.

وتقام منافسات البطولة على صالة وزارة الرياضة بجدة لمدة 3 أيام حيث يشارك في بطولة كرة الطاولة 16 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرس, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران),

كما يشارك في بطولة رفع الأثقال 15 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران).

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