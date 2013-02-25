النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

الأمانة: نستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عبر الاتصال الموحد

نفّذت أمانة منطقة الباحة 3356 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 42 منشأة تجارية، وتحرير 111 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، مبيناً أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

أمانة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة الباحة 3356 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 42 منشأة تجارية، وتحرير 111 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، مبيناً أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:55 AM

الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

الأمانة: نستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عبر الاتصال الموحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
165

نفّذت أمانة منطقة الباحة 3356 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 42 منشأة تجارية، وتحرير 111 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، مبيناً أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,806

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة