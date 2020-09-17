النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"

كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"
سبق

كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:59 PM

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
44

كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,642

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة