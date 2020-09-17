الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"
كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.
وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-17
كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.
وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:59 PM
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يكرم "العتيبي"
كرّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، الزميل سفر بن سالم العتيبي، نظيرًا لجهوده المتميزة وإبرازه دور البنك الاجتماعي والتمويلي، في الفترة الماضية، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.
وأعرب "العتيبي" عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لـ "الراشد" على تقديره إياه.