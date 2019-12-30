"العبدلي" إلى رتبة عقيد بشرطة العاصمة المقدسة

تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.
وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.
تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.
وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.العبدلي رتبة عقيد شرطة العاصمة المقدسة
تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.
وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.
تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.
وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.