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"العبدلي" إلى رتبة عقيد بشرطة العاصمة المقدسة

تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.

وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.

العبدلي رتبة عقيد شرطة العاصمة المقدسة

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"العبدلي" إلى رتبة عقيد بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.

وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
02:02 PM

"العبدلي" إلى رتبة عقيد بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تَقَلّد العقيد بندر بن نواف بن شاكر العبدلي، أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته.

وعبّر "العبدلي" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه ومليكة ووطنه.

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