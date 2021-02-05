النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحد من التستر التجاري والحد من تعاملات الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي والزكوي، أعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" قبل حوالي شهرين عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة تنظيم تلزم المنشآت التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لإصدار الفواتير وحفظها وتعديلها إلكترونيًا فقط، والعمل بذلك سيبدأ من 4 ديسمبر من هذا العام 2021.
بعد هذا التاريخ، لن تُقبل أي فاتورة يتم إصدارها أو حفظها أو تعديلها بصيغة برنامج وررد MS Word ولا بصيغة PDF ولا المكتوبة بخط اليد ولا الماسحة الضوئية ولا فواتير الويب ولا عبر البريد الإلكتروني. يجب على أي منشأة تصدر فواتير ضريبية تكون من نظام خاص بهم أو ربما من نظام مركزي تجاري يخصص به عمل فواتير لهم. بذلك يكون رصد جميع المعاملات التجارية ممكنًا للحد من التلاعب.
أما المرحلة الثانية من آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية فستشمل ربط أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين، ربطها بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات. أما الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الثانية، فستصدر "الزكاة والدخل" متطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق خلال مدة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ نشر اللائحة.
الأهداف المرجوة من هذا النظام كثيرة وعلى رأسها حماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحماية من التهرب الضريبي والقضاء على التستر وغسل الأموال وبقية الشوائب التي ممكن تضر بالاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، هذا التنظيم يعزز من بيئة عمل للتنافس العادل لأصحاب المحلات، حيث إن البعض حاليًا يستفيدون من التهرب الضريبي لكسب زبائن بسعر سلع وخدمات أقل.
الطرق التقليدية لإصدار الفواتير بها عيوب كثيرة، وعلى رأسها أن البعض يبيع سلعة أو خدمة ويأخذ من المشتري ضريبة ولكنه يخفي الفاتورة بعد مغادرة المشتري -العميل- ليحتفظ بقيمة الضريبة لنفسه، هذا مثال يعرفه الجميع، وهناك أمثلة أخرى كثيرة. أيضًا، هذه الممارسة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة والتي ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.
الفاتورة الإلكترونية تعتبر صمام أمان للتعاملات التجارية وتحفظ حقوق البائع والمشتري والمحلات الأخرى المنافسة، وأيضًا تحمي الاقتصاد من الشوائب المذكورة خصوصًا التستر، وتعتبر الفاتورة الإلكترونية مكملة لمبادرات قامت بها جهات حكومية مختلفة مثل فرض استخدام الدفع عبر نقاط البيع لمعرفة الداخل والخارج من الأموال. اليوم، بدأ الجميع يشعر بتضييق الأنظمة الحديثة على مخالفي الأنظمة والمتلاعبين بعمليات البيع والفواتير والتستر والاقتصاد الخفي.
إقرار اللائحة لهذا النظام الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرًا أتيحت به الفرصة والوقت الكافي للمنشآت والمحلات للاستعداد لليوم المحدد الإلزامي لتطبيق النظام لجميع من سيصدر فاتورة إلكترونية للاستعدادات التقنية، ومن أهمها توفير وسيلة اتصال بالإنترنت لمكان إصدار الفاتورة والالتزام باشتراطات وضوابط أمن المعلومات والبيانات وأنظمة الأمن السيبراني المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، التأكد بأن يكون الحل التقني غير قابل للتلاعب بالفواتير وأن يتضمن آلية لكشف حالات التلاعب، "الزكاة والدخل" أكدت على أن يكون الحل التقني الذي ستستخدمه المنشآت والمحلات قابل للربط مع أنظمة خارجية أخرى باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، كما أوضحت "الزكاة والدخل" في موقعها عن تفاصيل الفوترة الإلكترونية. وأوضحت "الزكاة والدخل" بأنه لن يكون هناك مجال للتلاعب والتحايل على الأنظمة، وستطبق جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الإلكترونية بما فيها المخالفات والغرامات.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد
سبق

لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحد من التستر التجاري والحد من تعاملات الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي والزكوي، أعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" قبل حوالي شهرين عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة تنظيم تلزم المنشآت التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لإصدار الفواتير وحفظها وتعديلها إلكترونيًا فقط، والعمل بذلك سيبدأ من 4 ديسمبر من هذا العام 2021.
بعد هذا التاريخ، لن تُقبل أي فاتورة يتم إصدارها أو حفظها أو تعديلها بصيغة برنامج وررد MS Word ولا بصيغة PDF ولا المكتوبة بخط اليد ولا الماسحة الضوئية ولا فواتير الويب ولا عبر البريد الإلكتروني. يجب على أي منشأة تصدر فواتير ضريبية تكون من نظام خاص بهم أو ربما من نظام مركزي تجاري يخصص به عمل فواتير لهم. بذلك يكون رصد جميع المعاملات التجارية ممكنًا للحد من التلاعب.
أما المرحلة الثانية من آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية فستشمل ربط أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين، ربطها بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات. أما الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الثانية، فستصدر "الزكاة والدخل" متطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق خلال مدة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ نشر اللائحة.
الأهداف المرجوة من هذا النظام كثيرة وعلى رأسها حماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحماية من التهرب الضريبي والقضاء على التستر وغسل الأموال وبقية الشوائب التي ممكن تضر بالاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، هذا التنظيم يعزز من بيئة عمل للتنافس العادل لأصحاب المحلات، حيث إن البعض حاليًا يستفيدون من التهرب الضريبي لكسب زبائن بسعر سلع وخدمات أقل.
الطرق التقليدية لإصدار الفواتير بها عيوب كثيرة، وعلى رأسها أن البعض يبيع سلعة أو خدمة ويأخذ من المشتري ضريبة ولكنه يخفي الفاتورة بعد مغادرة المشتري -العميل- ليحتفظ بقيمة الضريبة لنفسه، هذا مثال يعرفه الجميع، وهناك أمثلة أخرى كثيرة. أيضًا، هذه الممارسة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة والتي ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.
الفاتورة الإلكترونية تعتبر صمام أمان للتعاملات التجارية وتحفظ حقوق البائع والمشتري والمحلات الأخرى المنافسة، وأيضًا تحمي الاقتصاد من الشوائب المذكورة خصوصًا التستر، وتعتبر الفاتورة الإلكترونية مكملة لمبادرات قامت بها جهات حكومية مختلفة مثل فرض استخدام الدفع عبر نقاط البيع لمعرفة الداخل والخارج من الأموال. اليوم، بدأ الجميع يشعر بتضييق الأنظمة الحديثة على مخالفي الأنظمة والمتلاعبين بعمليات البيع والفواتير والتستر والاقتصاد الخفي.
إقرار اللائحة لهذا النظام الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرًا أتيحت به الفرصة والوقت الكافي للمنشآت والمحلات للاستعداد لليوم المحدد الإلزامي لتطبيق النظام لجميع من سيصدر فاتورة إلكترونية للاستعدادات التقنية، ومن أهمها توفير وسيلة اتصال بالإنترنت لمكان إصدار الفاتورة والالتزام باشتراطات وضوابط أمن المعلومات والبيانات وأنظمة الأمن السيبراني المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، التأكد بأن يكون الحل التقني غير قابل للتلاعب بالفواتير وأن يتضمن آلية لكشف حالات التلاعب، "الزكاة والدخل" أكدت على أن يكون الحل التقني الذي ستستخدمه المنشآت والمحلات قابل للربط مع أنظمة خارجية أخرى باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، كما أوضحت "الزكاة والدخل" في موقعها عن تفاصيل الفوترة الإلكترونية. وأوضحت "الزكاة والدخل" بأنه لن يكون هناك مجال للتلاعب والتحايل على الأنظمة، وستطبق جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الإلكترونية بما فيها المخالفات والغرامات.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:01 PM

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس - الرياض
A A A
0
46

لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحد من التستر التجاري والحد من تعاملات الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي والزكوي، أعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" قبل حوالي شهرين عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة تنظيم تلزم المنشآت التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لإصدار الفواتير وحفظها وتعديلها إلكترونيًا فقط، والعمل بذلك سيبدأ من 4 ديسمبر من هذا العام 2021.
بعد هذا التاريخ، لن تُقبل أي فاتورة يتم إصدارها أو حفظها أو تعديلها بصيغة برنامج وررد MS Word ولا بصيغة PDF ولا المكتوبة بخط اليد ولا الماسحة الضوئية ولا فواتير الويب ولا عبر البريد الإلكتروني. يجب على أي منشأة تصدر فواتير ضريبية تكون من نظام خاص بهم أو ربما من نظام مركزي تجاري يخصص به عمل فواتير لهم. بذلك يكون رصد جميع المعاملات التجارية ممكنًا للحد من التلاعب.
أما المرحلة الثانية من آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية فستشمل ربط أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين، ربطها بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات. أما الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الثانية، فستصدر "الزكاة والدخل" متطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق خلال مدة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ نشر اللائحة.
الأهداف المرجوة من هذا النظام كثيرة وعلى رأسها حماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحماية من التهرب الضريبي والقضاء على التستر وغسل الأموال وبقية الشوائب التي ممكن تضر بالاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، هذا التنظيم يعزز من بيئة عمل للتنافس العادل لأصحاب المحلات، حيث إن البعض حاليًا يستفيدون من التهرب الضريبي لكسب زبائن بسعر سلع وخدمات أقل.
الطرق التقليدية لإصدار الفواتير بها عيوب كثيرة، وعلى رأسها أن البعض يبيع سلعة أو خدمة ويأخذ من المشتري ضريبة ولكنه يخفي الفاتورة بعد مغادرة المشتري -العميل- ليحتفظ بقيمة الضريبة لنفسه، هذا مثال يعرفه الجميع، وهناك أمثلة أخرى كثيرة. أيضًا، هذه الممارسة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة والتي ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.
الفاتورة الإلكترونية تعتبر صمام أمان للتعاملات التجارية وتحفظ حقوق البائع والمشتري والمحلات الأخرى المنافسة، وأيضًا تحمي الاقتصاد من الشوائب المذكورة خصوصًا التستر، وتعتبر الفاتورة الإلكترونية مكملة لمبادرات قامت بها جهات حكومية مختلفة مثل فرض استخدام الدفع عبر نقاط البيع لمعرفة الداخل والخارج من الأموال. اليوم، بدأ الجميع يشعر بتضييق الأنظمة الحديثة على مخالفي الأنظمة والمتلاعبين بعمليات البيع والفواتير والتستر والاقتصاد الخفي.
إقرار اللائحة لهذا النظام الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرًا أتيحت به الفرصة والوقت الكافي للمنشآت والمحلات للاستعداد لليوم المحدد الإلزامي لتطبيق النظام لجميع من سيصدر فاتورة إلكترونية للاستعدادات التقنية، ومن أهمها توفير وسيلة اتصال بالإنترنت لمكان إصدار الفاتورة والالتزام باشتراطات وضوابط أمن المعلومات والبيانات وأنظمة الأمن السيبراني المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، التأكد بأن يكون الحل التقني غير قابل للتلاعب بالفواتير وأن يتضمن آلية لكشف حالات التلاعب، "الزكاة والدخل" أكدت على أن يكون الحل التقني الذي ستستخدمه المنشآت والمحلات قابل للربط مع أنظمة خارجية أخرى باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، كما أوضحت "الزكاة والدخل" في موقعها عن تفاصيل الفوترة الإلكترونية. وأوضحت "الزكاة والدخل" بأنه لن يكون هناك مجال للتلاعب والتحايل على الأنظمة، وستطبق جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الإلكترونية بما فيها المخالفات والغرامات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,424
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة