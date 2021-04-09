إصابات كورونا عربيًّا.. العراق 7937 الأردن 3794 لبنان 2500 فلسطين 2418

‬والكويت تسجل 1477 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7937 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 911376 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14641، فيما تم تسجيل 5445 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 804772 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 91963 مصابًا، منهم 449 مصابًا في العناية المركزة.



في العضون أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 659250 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 581170 حالة شفاء بعد تسجيل 4399 حالة إضافية، كما سجلت 81 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7646 حالة.



في حين سجّلت لبنان 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 491928 إصابةً.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 398799، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6592 حالة بعد تسجيل 43 حالة وفاة.



يأتي هذا فيما سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 33 وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2026 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 190 مريضًا في غرف العناية، بينهم 54 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 583 مريضًا.



أخيرًا سجلت الكويت 1477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 244325، فيما سُجِّلَ 1367 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 228627، كما سجلت 10 حالات وفاة لتصل إلى 1393 وفاة.



وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 224 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14305 حالات.