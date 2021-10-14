اختتام فعالیات المؤتمر العالمي للجمعیة الخلیجیة لأمراض الغدد الصماء والسكري

بحضور ٣٠٠٠ مشارك و٨٢ متحدثًا من الأطباء المحلیین والعالمیین من أمریكا وأوروبا

اختُتمت مؤخرًا أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي لأطباء الغدد الصماء والسكري، الذي عقدته الجمعیة الخلیجیة لأمراض الغدد الصم والسكري.

ويھدف المؤتمر إلى تأمین التحصیل الطبي التخصصي لأطباء الغدد والسكري والكوادر الصحیة في المنطقة، وإبقائھم على تواصل مع المستجدات العلمیة العالمیة.

وحرصت اللجان التحضیریة والعلمیة المشرفة على أن یرقى المؤتمر إلى مصافّ المؤتمرات العالمیة من حیث القیمة العلمیة والسریریة؛ حيث سجل لحضور المؤتمر أكثر من ٣٠٠٠ مشارك، وحاضَرَ فیه ٨٢ متحدثًا من نخبة من الأطباء المحلیین والعالمیین من أمریكا وأوروبا.

وشملت المواضیع آخر المستجدات الطبیة في أمراض السكري والسمنة وھشاشة العظام، وكذلك أمراض الغدد الصماء وأورامھا عند كبار السن والأطفال.

وعُرض في المؤتمر ١١١ من الأبحاث الطبیة الھامة التي لم تنشر بعد من المنطقة وكل أنحاء العالم.

وقامت الشركات الداعمة للمؤتمر بتقدیم المنشورات والتدریب اللازم بما یتعلق بأحدث الأدویة والمنتجات التقنیة، في قاعة العرض أو من خلال ندوات مستقلة على ھامش الاجتماع الرئیسي.

وفي نھایة المؤتمر تم تكریم بعض الأطباء لجھودھم المتمیزة في تحسین المعرفة والرعایة الطبیة في دول المنطقة، وكذلك أصحاب أفضل الأبحاث العلمیة المقدمة.

يشار إلى أن الجمعیة الخلیجیة لأمراض الغدد الصماء والسكري تأسست في عام ٢٠٢٠؛ بھدف زیادة التوعیة الصحیة عند المواطنین والمقیمین في دول المنطقة عن مرض السكري وأمراض الغدد الصماء وكیفیة الوقایة منھا وعلاجھا، وكذلك معرفة آخر ما توصلت إلیه البحوث والدراسات في ھذه الاختصاصات. كما تھدف إلى المساھمة في تشجیع البحث العلمي ورفع مستوى جودة البحوث العلمیة في المنطقة.

وھدفت الجمعیة منذ تأسیسھا إلى وضع التوجیھات والمعاییر الصحیة الموحدة لعلاج مرض السكري وأمراض الغدد الصماء وتأمین متابعة التحصیل العلمي للأطباء والكوادر الصحیة العاملة في المنطقة.

واختتم المؤتمر بإعلان نتائج الانتخابات، وتشكیل مجلس الإدارة الجدید على النحو التالي:

الدكتور ناصر الجھني رئیسًا، الدكتور علي المعمري رئیسًا منتخبًا، الدكتورة نسرین السید رئیسة سابقة، الدكتور خالد الدھماني مسؤولًا مالیًّا، الدكتور طارق الھد سكرتیرًا للجمعیة.

وأعضاء مجلس إدارة الجمعیة الأطباء: بشار الأفندي، وئام حسین، ثامر العیسى، ناجي الجھني وسعود السفري.

وفي الختام، تم الإعلان عن موعد الدورة التعلیمیة التدريبية الخاصة بأطباء الغدد الصماء والسكري، التي ستُعقد خلال الفترة من ١١- ١٣ نوفمبر ٢٠٢١، وكذلك عن المؤتمر السنوي القادم الذي سیعقد حضوریًّا في المملكة في شھر أكتوبر 2022.