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قريبًا في المملكة "كامبل غري" و"كابيلا" و"فاوتشون" وسط أرض الملوك

تدشين 14 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن تدشين 14 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا من أصل 38، سيتم افتتاحها في الدرعية استعدادًا لاستعراض وزيارة السياح والزوار لجوهرة المملكة؛ حيث ستتنوع العلامات التجارية بين الفارهة والفارهة جدًّا وعالية الرفاهية في أرض الملوك والأبطال.

وأضافت الهيئة أن المشروع سيكون الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة؛ حيث سيشهد تدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، تمثل المطاعم الواقعة في مطل البجيري؛ وذلك مطلع العام المقبل، في حين ستكون العلامات التجارية الفندقية الجديدة حاضرة بين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة للهيئة، وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار.

وستعزز العلامات التجارية الفندقية مكانة بوابة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع؛ موضحًا أن من المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم.

وسيضم المشروع مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات، التي ستكون حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، كما سيضم أحد فنادق ومنتجعات كامبل غري في مطل البجيري، الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية.

ويضم المشروع أحد فنادق ومنتجعات كابيلا المكون من 100 وحدة سكنية بجانب فنادق ومنتجعات سيكس سينسس الشهيرة، وكذلك إطلاق أول فندق فاوتشون في الشرق الأوسط، كما سيفتتح فنادق ومنتجعات هيلتون.

وسيظهر فندق أورينت إكسبرس الذي يحاكي بتصميمه قطار أورينت إكسبريس لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن الدرعية تضم حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية والسياسية في المملكة كونه الموطن الأصلي للأسرة المالكة وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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قريبًا في المملكة "كامبل غري" و"كابيلا" و"فاوتشون" وسط أرض الملوك
سبق

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن تدشين 14 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا من أصل 38، سيتم افتتاحها في الدرعية استعدادًا لاستعراض وزيارة السياح والزوار لجوهرة المملكة؛ حيث ستتنوع العلامات التجارية بين الفارهة والفارهة جدًّا وعالية الرفاهية في أرض الملوك والأبطال.

وأضافت الهيئة أن المشروع سيكون الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة؛ حيث سيشهد تدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، تمثل المطاعم الواقعة في مطل البجيري؛ وذلك مطلع العام المقبل، في حين ستكون العلامات التجارية الفندقية الجديدة حاضرة بين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة للهيئة، وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار.

وستعزز العلامات التجارية الفندقية مكانة بوابة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع؛ موضحًا أن من المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم.

وسيضم المشروع مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات، التي ستكون حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، كما سيضم أحد فنادق ومنتجعات كامبل غري في مطل البجيري، الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية.

ويضم المشروع أحد فنادق ومنتجعات كابيلا المكون من 100 وحدة سكنية بجانب فنادق ومنتجعات سيكس سينسس الشهيرة، وكذلك إطلاق أول فندق فاوتشون في الشرق الأوسط، كما سيفتتح فنادق ومنتجعات هيلتون.

وسيظهر فندق أورينت إكسبرس الذي يحاكي بتصميمه قطار أورينت إكسبريس لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن الدرعية تضم حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية والسياسية في المملكة كونه الموطن الأصلي للأسرة المالكة وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:16 PM

قريبًا في المملكة "كامبل غري" و"كابيلا" و"فاوتشون" وسط أرض الملوك

تدشين 14 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا

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خالد خليل - الرياض
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كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن تدشين 14 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا من أصل 38، سيتم افتتاحها في الدرعية استعدادًا لاستعراض وزيارة السياح والزوار لجوهرة المملكة؛ حيث ستتنوع العلامات التجارية بين الفارهة والفارهة جدًّا وعالية الرفاهية في أرض الملوك والأبطال.

وأضافت الهيئة أن المشروع سيكون الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة؛ حيث سيشهد تدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، تمثل المطاعم الواقعة في مطل البجيري؛ وذلك مطلع العام المقبل، في حين ستكون العلامات التجارية الفندقية الجديدة حاضرة بين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة للهيئة، وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار.

وستعزز العلامات التجارية الفندقية مكانة بوابة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع؛ موضحًا أن من المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم.

وسيضم المشروع مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات، التي ستكون حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، كما سيضم أحد فنادق ومنتجعات كامبل غري في مطل البجيري، الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية.

ويضم المشروع أحد فنادق ومنتجعات كابيلا المكون من 100 وحدة سكنية بجانب فنادق ومنتجعات سيكس سينسس الشهيرة، وكذلك إطلاق أول فندق فاوتشون في الشرق الأوسط، كما سيفتتح فنادق ومنتجعات هيلتون.

وسيظهر فندق أورينت إكسبرس الذي يحاكي بتصميمه قطار أورينت إكسبريس لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن الدرعية تضم حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية والسياسية في المملكة كونه الموطن الأصلي للأسرة المالكة وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

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