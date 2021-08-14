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اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 2.000 مستفيد خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ2.221 مستفيدًا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 583 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 249 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 97 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 586 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 149 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 70 فردًا.

كما استفاد من قسم المختبر 746 مستفيدًا، وقسم الأشعة 112 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 901 مستفيد، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.635 فردًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

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اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 2.000 مستفيد خلال أسبوع
سبق

قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ2.221 مستفيدًا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 583 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 249 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 97 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 586 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 149 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 70 فردًا.

كما استفاد من قسم المختبر 746 مستفيدًا، وقسم الأشعة 112 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 901 مستفيد، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.635 فردًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:25 PM

اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 2.000 مستفيد خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
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قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ2.221 مستفيدًا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 583 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 249 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 97 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 586 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 149 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 70 فردًا.

كما استفاد من قسم المختبر 746 مستفيدًا، وقسم الأشعة 112 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 901 مستفيد، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.635 فردًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

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