اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 2.000 مستفيد خلال أسبوع
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ2.221 مستفيدًا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما استفاد من قسم المختبر 746 مستفيدًا، وقسم الأشعة 112 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 901 مستفيد، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.635 فردًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 2.000 مستفيد خلال أسبوع
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-14
قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ2.221 مستفيدًا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما استفاد من قسم المختبر 746 مستفيدًا، وقسم الأشعة 112 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 901 مستفيد، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.635 فردًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:25 PM
اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 2.000 مستفيد خلال أسبوع
قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ2.221 مستفيدًا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما استفاد من قسم المختبر 746 مستفيدًا، وقسم الأشعة 112 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 901 مستفيد، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.635 فردًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.