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"الحصيني" يكشف عن حالتين جويتين ماطرتين تؤثران على المملكة

قال لـ"سبق": ابتداءً من غد وتستمر عدة أيام.. من خفيفة إلى غزيرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، حالتين جويتين ماطرتين متعاقبتين تؤثران على أجواء المملكة.
وقال "الحصيني" لـ"سبق": تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب مع وجود تبريد جيد في طبقات الجو، لذا متوقع أن تنشأ حالة جوية ماطرة من يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف: ستتهيأ الفرصة لتشكّل السحب بعضها رعدي ممطر، والبداية ستكون من الحدود الشمالية والجنوبية الغربية نواحي أجزاء من مناطق جنوب مكة، ثم جازان وعسير، ثم الباحة، ثم منطقة الرياض، فالشرقية، وتمتد إلى القصيم وحائل.
وتوقع أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد.
وأردف "الحصيني": أتوقع أن تكون قوة الحالة على أجزاء من منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، مع فرصة جريان أودية، وهي تمهيد لحالة ممطرة أخرى ربما تكون أقوى، يتوقع أن تليها مباشرةً وتشمل أجزاء واسعة من المملكة.
وتابع: تلك الحالة الممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وستحتاج الحالة الممطرة الثانية إلى متابعة دقيقة بسبب فرصة حدوث سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف عن حالتين جويتين ماطرتين تؤثران على المملكة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، حالتين جويتين ماطرتين متعاقبتين تؤثران على أجواء المملكة.
وقال "الحصيني" لـ"سبق": تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب مع وجود تبريد جيد في طبقات الجو، لذا متوقع أن تنشأ حالة جوية ماطرة من يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف: ستتهيأ الفرصة لتشكّل السحب بعضها رعدي ممطر، والبداية ستكون من الحدود الشمالية والجنوبية الغربية نواحي أجزاء من مناطق جنوب مكة، ثم جازان وعسير، ثم الباحة، ثم منطقة الرياض، فالشرقية، وتمتد إلى القصيم وحائل.
وتوقع أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد.
وأردف "الحصيني": أتوقع أن تكون قوة الحالة على أجزاء من منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، مع فرصة جريان أودية، وهي تمهيد لحالة ممطرة أخرى ربما تكون أقوى، يتوقع أن تليها مباشرةً وتشمل أجزاء واسعة من المملكة.
وتابع: تلك الحالة الممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وستحتاج الحالة الممطرة الثانية إلى متابعة دقيقة بسبب فرصة حدوث سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
03:33 PM

"الحصيني" يكشف عن حالتين جويتين ماطرتين تؤثران على المملكة

قال لـ"سبق": ابتداءً من غد وتستمر عدة أيام.. من خفيفة إلى غزيرة

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فهد العتيبي - الرياض
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8,145

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، حالتين جويتين ماطرتين متعاقبتين تؤثران على أجواء المملكة.
وقال "الحصيني" لـ"سبق": تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب مع وجود تبريد جيد في طبقات الجو، لذا متوقع أن تنشأ حالة جوية ماطرة من يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف: ستتهيأ الفرصة لتشكّل السحب بعضها رعدي ممطر، والبداية ستكون من الحدود الشمالية والجنوبية الغربية نواحي أجزاء من مناطق جنوب مكة، ثم جازان وعسير، ثم الباحة، ثم منطقة الرياض، فالشرقية، وتمتد إلى القصيم وحائل.
وتوقع أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد.
وأردف "الحصيني": أتوقع أن تكون قوة الحالة على أجزاء من منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، مع فرصة جريان أودية، وهي تمهيد لحالة ممطرة أخرى ربما تكون أقوى، يتوقع أن تليها مباشرةً وتشمل أجزاء واسعة من المملكة.
وتابع: تلك الحالة الممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وستحتاج الحالة الممطرة الثانية إلى متابعة دقيقة بسبب فرصة حدوث سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن.

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