السعودية أول دولة عربية تضع مواصفات قياسية لعَلمها .. تعرَّف عليها

حدّدت المقاس ونوع القماش واللون وطبيعة مقاومته .. "همّة حتى القمّة"

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات، عن إصدار أول مواصفة قياسية للعَلم السعودي، كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة‎.

وقالت الهيئة عبر حسابها بـ "تويتر": "بفخر واعتزاز.. السعودية أول دولة عربية وضعت مواصفة قياسية لعَلمها #همّة_حتى_القمّة #اليوم_الوطني_89".

وكانت الهيئة قد حدّدت عدداً من المتطلبات في العَلم السعودي، أهمها أن يكون مستطيلاً يساوي عرضه ثلثي الطول بأرضية خضراء تتوسطه الشهادتان.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب أن تكون نوعية قماش العَلم متناسبة مع الاستخدام في جميع الأجواء والمناخات، مع ثبات اللون الأخضر ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاكات، وأن يكون مقاوماً للأشعة فوق البنفسجية.

وأضافت: "يمنع استخدام الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية في طباعة الشهادتين والسيف، وأن يكون لونهما هو اللون الأبيض".

وتناولت الهيئة هذا الإنجاز عبر الحلقة الثانية من #بودكاست_بالملي الذي تناول حكايا وطنية شامخة كشموخ الوطن، تحدثت خلالها عن المواصفات القياسية للعَلم السعودي؛ حيث يمكن الاستماع للحلقة كاملة عبر الرابط: http://hyperurl.co/belmilli2.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد أطلقت "بودكاست" توعوياً بعنوان "بالملي"، في خطوة تستهدف تقديم محتوى توعوي جذاب؛ للتوعية بأهمية المواصفات القياسية ونظم المعايرة والقياس والجودة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصناعة السعودية.