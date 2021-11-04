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الأمن البيئي تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

"المالكي" يدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عشرة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 13 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية والسورية والسودانية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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الأمن البيئي تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عشرة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 13 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية والسورية والسودانية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
05:00 PM

الأمن البيئي تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

"المالكي" يدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عشرة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 13 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية والسورية والسودانية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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