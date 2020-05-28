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المغرب تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة اليوم

سجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 7643 مصابًا، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 وفاة دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5195 حالة بعد تعافي 217 شخصًا آخرين، مشيرة إلى ظهور بؤرة جديدة في وحدة صناعية بمدينة الدار البيضاء اتخذت على إثرها الإجراءات الضرورية لمحاصرتها.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 7643 مصابًا، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 وفاة دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5195 حالة بعد تعافي 217 شخصًا آخرين، مشيرة إلى ظهور بؤرة جديدة في وحدة صناعية بمدينة الدار البيضاء اتخذت على إثرها الإجراءات الضرورية لمحاصرتها.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:08 PM

المغرب تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 7643 مصابًا، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 وفاة دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5195 حالة بعد تعافي 217 شخصًا آخرين، مشيرة إلى ظهور بؤرة جديدة في وحدة صناعية بمدينة الدار البيضاء اتخذت على إثرها الإجراءات الضرورية لمحاصرتها.

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