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التقطها صباح اليوم.. مركز الفلك ينشر صورة نهارية لهلال عيد الفطر

أكد أن الصورة لا تعني أن الرؤية كانت ممكنة

نشر مركز الفلك الدولي على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر المبارك، تم التقاطها نهار اليوم السبت، وتحديداً عند الساعة الثامنة صباحاً من مدينة أبوظبي، وأشارت إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة.

‏وأكد المركز أن هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقاً لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أكد في بيانٍ نشرته "سبق" أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مبيناً أن رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التقطها صباح اليوم.. مركز الفلك ينشر صورة نهارية لهلال عيد الفطر
سبق

نشر مركز الفلك الدولي على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر المبارك، تم التقاطها نهار اليوم السبت، وتحديداً عند الساعة الثامنة صباحاً من مدينة أبوظبي، وأشارت إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة.

‏وأكد المركز أن هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقاً لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أكد في بيانٍ نشرته "سبق" أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مبيناً أن رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
04:45 PM

التقطها صباح اليوم.. مركز الفلك ينشر صورة نهارية لهلال عيد الفطر

أكد أن الصورة لا تعني أن الرؤية كانت ممكنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
21,770

نشر مركز الفلك الدولي على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر المبارك، تم التقاطها نهار اليوم السبت، وتحديداً عند الساعة الثامنة صباحاً من مدينة أبوظبي، وأشارت إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة.

‏وأكد المركز أن هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقاً لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أكد في بيانٍ نشرته "سبق" أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مبيناً أن رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب.

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