النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "وقار" تُدشّن متجر كبار السن للبرامج والمشروعات المتنوعة

تسهيلًا على الراغبين في دعم مشاريعها.. ولدعم هذه الفئة

دَشّنت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، متجرها الخيري الإلكتروني، تسهيلًا منها على المتبرعين الراغبين في دعم مشاريعها الموجهة لفئة كبار السن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "بدر العيادة" لـ"سبق" أن المتجر يحتوي على العديد من المشاريع والفرص المتاحة لدعم هذه الفئة الغالية، حيث يحتوي به مشروع "فرحة كبير سن"، والذي يُعنى بدعمهم وإدخال السرور عليهم من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تُساندهم وتُساعدهم، ويُمكن للمتبرّع المساهمة بأكثر من سهم.

وأضاف: كما يُوفر المتجر ما يُسمى بـ"الصدقة اليومية" لدعم المشاريع، ويبدأ السهم فيها بـ30 ريالًا كتبرّع فردي شهري، ويبلغ سهم الأسرة كافة 240 ريالًا فقط شهريًّا.

وواصل "العيادة": "المتجر سهل الاستخدام، ويُمكن استخدامه من خلال الهواتف الذكية https://store.waqar.org.sa/، ويُتيح للمتبرع المساهمة بالعروض الخيرية من خلال عملية الإيداع أو التحويل إلى حساب الجمعية بكل يُسرٍ وسهولة من خلال طرق الدفع المتنوعة والمختلفة، كاستخدام بطاقة الصراف "مدى" أو الفيزا بكل أنواعها، أو التحويل على حساب الجمعية الموضحة عبر قنوات التواصل الخاصة بها".


يُشار إلى أن الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، غير ربحية، وكانت قد تأسست في عام 1437هـ، وتُغطّي خدماتها كافة مناطق المملكة، وتهدف إلى تحقيق التكاملية بين القطاعات التي تخدم كبار السن، وابتكار برامج ومبادرات تُناسبهم، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوع الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانتهم وإبراز دورهم، ورفع نسبة الوعي بقضاياهم، وكذلك العمل على دعم جهود الإثراء المعرفي في مجالات كبار السن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "وقار" تُدشّن متجر كبار السن للبرامج والمشروعات المتنوعة
سبق

دَشّنت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، متجرها الخيري الإلكتروني، تسهيلًا منها على المتبرعين الراغبين في دعم مشاريعها الموجهة لفئة كبار السن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "بدر العيادة" لـ"سبق" أن المتجر يحتوي على العديد من المشاريع والفرص المتاحة لدعم هذه الفئة الغالية، حيث يحتوي به مشروع "فرحة كبير سن"، والذي يُعنى بدعمهم وإدخال السرور عليهم من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تُساندهم وتُساعدهم، ويُمكن للمتبرّع المساهمة بأكثر من سهم.

وأضاف: كما يُوفر المتجر ما يُسمى بـ"الصدقة اليومية" لدعم المشاريع، ويبدأ السهم فيها بـ30 ريالًا كتبرّع فردي شهري، ويبلغ سهم الأسرة كافة 240 ريالًا فقط شهريًّا.

وواصل "العيادة": "المتجر سهل الاستخدام، ويُمكن استخدامه من خلال الهواتف الذكية https://store.waqar.org.sa/، ويُتيح للمتبرع المساهمة بالعروض الخيرية من خلال عملية الإيداع أو التحويل إلى حساب الجمعية بكل يُسرٍ وسهولة من خلال طرق الدفع المتنوعة والمختلفة، كاستخدام بطاقة الصراف "مدى" أو الفيزا بكل أنواعها، أو التحويل على حساب الجمعية الموضحة عبر قنوات التواصل الخاصة بها".


يُشار إلى أن الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، غير ربحية، وكانت قد تأسست في عام 1437هـ، وتُغطّي خدماتها كافة مناطق المملكة، وتهدف إلى تحقيق التكاملية بين القطاعات التي تخدم كبار السن، وابتكار برامج ومبادرات تُناسبهم، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوع الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانتهم وإبراز دورهم، ورفع نسبة الوعي بقضاياهم، وكذلك العمل على دعم جهود الإثراء المعرفي في مجالات كبار السن.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
07:36 PM

جمعية "وقار" تُدشّن متجر كبار السن للبرامج والمشروعات المتنوعة

تسهيلًا على الراغبين في دعم مشاريعها.. ولدعم هذه الفئة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
103

دَشّنت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، متجرها الخيري الإلكتروني، تسهيلًا منها على المتبرعين الراغبين في دعم مشاريعها الموجهة لفئة كبار السن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس "بدر العيادة" لـ"سبق" أن المتجر يحتوي على العديد من المشاريع والفرص المتاحة لدعم هذه الفئة الغالية، حيث يحتوي به مشروع "فرحة كبير سن"، والذي يُعنى بدعمهم وإدخال السرور عليهم من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تُساندهم وتُساعدهم، ويُمكن للمتبرّع المساهمة بأكثر من سهم.

وأضاف: كما يُوفر المتجر ما يُسمى بـ"الصدقة اليومية" لدعم المشاريع، ويبدأ السهم فيها بـ30 ريالًا كتبرّع فردي شهري، ويبلغ سهم الأسرة كافة 240 ريالًا فقط شهريًّا.

وواصل "العيادة": "المتجر سهل الاستخدام، ويُمكن استخدامه من خلال الهواتف الذكية https://store.waqar.org.sa/، ويُتيح للمتبرع المساهمة بالعروض الخيرية من خلال عملية الإيداع أو التحويل إلى حساب الجمعية بكل يُسرٍ وسهولة من خلال طرق الدفع المتنوعة والمختلفة، كاستخدام بطاقة الصراف "مدى" أو الفيزا بكل أنواعها، أو التحويل على حساب الجمعية الموضحة عبر قنوات التواصل الخاصة بها".


يُشار إلى أن الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، غير ربحية، وكانت قد تأسست في عام 1437هـ، وتُغطّي خدماتها كافة مناطق المملكة، وتهدف إلى تحقيق التكاملية بين القطاعات التي تخدم كبار السن، وابتكار برامج ومبادرات تُناسبهم، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوع الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانتهم وإبراز دورهم، ورفع نسبة الوعي بقضاياهم، وكذلك العمل على دعم جهود الإثراء المعرفي في مجالات كبار السن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,783
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,616
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,869
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة