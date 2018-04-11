الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

55 شخصاً تماثلوا للشفاء

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825 بحسب "رويترز".



وقالت الوزارة: إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460.

وكشف المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي الوباء في الجزائر جمال فورار، أن 1712 مريضاً يخضعون للعلاج باستخدام بروتوكول "كلوروكين".