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الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

55 شخصاً تماثلوا للشفاء

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825 بحسب "رويترز".


وقالت الوزارة: إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460.

وكشف المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي الوباء في الجزائر جمال فورار، أن 1712 مريضاً يخضعون للعلاج باستخدام بروتوكول "كلوروكين".

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825 بحسب "رويترز".


وقالت الوزارة: إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460.

وكشف المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي الوباء في الجزائر جمال فورار، أن 1712 مريضاً يخضعون للعلاج باستخدام بروتوكول "كلوروكين".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:52 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM

الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

55 شخصاً تماثلوا للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825 بحسب "رويترز".


وقالت الوزارة: إن 55 شخصاً تماثلوا للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 460.

وكشف المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي الوباء في الجزائر جمال فورار، أن 1712 مريضاً يخضعون للعلاج باستخدام بروتوكول "كلوروكين".

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