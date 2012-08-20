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"أمانة الطائف" تكثف أعمال معالجة التشوه البصري في أنحاء المحافظة

رفعت 10344 متراً مكعباً من مخلفات البناء وسحبت 231 مركبة تالفة

كثفت أمانة الطائف، أعمال معالجة التشوه البصري في جميع أنحاء المحافظة، ورفعت الفرق المتخصصة خلال حملاتها الميدانية نحو 10344 متراً مكعباً من مخلفات البناء بالإضافة إلى سحب أكثر من 231 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، إلى جانب معالجة 6766 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة.

وتفصيلاً، تضمنت أعمال تحسين المشهد البصري، معالجة 424 حاوية نظافة، وإصلاح 3986 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، وصيانة 932 عامود إنارة، كما تم إصلاح الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، بما يقدر بنحو 2653 متراً مربعاً في مدة ٧ أيام.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن وتيرة الأعمال تجري على مدار الساعة وفق خطة تم إعدادها سابقاً، منوهاً بجهود زملائه بالأمانة وسرعة معالجة البلاغات أولاً بأول ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ومن جهةٍ ثانية، دعمت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع السلامة المرورية بالشوارع والطرق، من خلال تركيب شواخص أرضية إرشادية وتحذيرية في العديد من الشوارع والمحاور الرئيسة بالطائف.

وقال "القثامي" إن فرق الأمانة عملت على دعم شبكات الطرق الداخلية بالوسائل الإرشادية والتحذيرية من خلال تركيب اللوحات العامودية الإرشادية وإعادة طلاء الأرصفة وتحديد المسارات ومداخل ومخارج الطرق الفرعية، والملصقات الأرضية لتهدئة السرعة، بما يضمن سلامة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن الملصقات التي تم تركيبها شملت محددات السرعة، ومناطق عبور المشاة، والتنبيه بمواقع عبور طلاب المدارس ومهدئات السرعة وغيرها.

وتعمل الأمانة من خلال الفرق الميدانية على تنفيذ برامج لصيانة وتهيئة شبكة الطرق الداخلية وضمان سلامتها ومعالجة التشققات وأي تضرر للطبقة الإسفلتية بما يحقق السلامة للمرتادين ويعزز مرونة التدفق المروري بالشوارع.

أمانة الطائف التشوه البصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تكثف أعمال معالجة التشوه البصري في أنحاء المحافظة
سبق

كثفت أمانة الطائف، أعمال معالجة التشوه البصري في جميع أنحاء المحافظة، ورفعت الفرق المتخصصة خلال حملاتها الميدانية نحو 10344 متراً مكعباً من مخلفات البناء بالإضافة إلى سحب أكثر من 231 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، إلى جانب معالجة 6766 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة.

وتفصيلاً، تضمنت أعمال تحسين المشهد البصري، معالجة 424 حاوية نظافة، وإصلاح 3986 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، وصيانة 932 عامود إنارة، كما تم إصلاح الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، بما يقدر بنحو 2653 متراً مربعاً في مدة ٧ أيام.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن وتيرة الأعمال تجري على مدار الساعة وفق خطة تم إعدادها سابقاً، منوهاً بجهود زملائه بالأمانة وسرعة معالجة البلاغات أولاً بأول ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ومن جهةٍ ثانية، دعمت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع السلامة المرورية بالشوارع والطرق، من خلال تركيب شواخص أرضية إرشادية وتحذيرية في العديد من الشوارع والمحاور الرئيسة بالطائف.

وقال "القثامي" إن فرق الأمانة عملت على دعم شبكات الطرق الداخلية بالوسائل الإرشادية والتحذيرية من خلال تركيب اللوحات العامودية الإرشادية وإعادة طلاء الأرصفة وتحديد المسارات ومداخل ومخارج الطرق الفرعية، والملصقات الأرضية لتهدئة السرعة، بما يضمن سلامة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن الملصقات التي تم تركيبها شملت محددات السرعة، ومناطق عبور المشاة، والتنبيه بمواقع عبور طلاب المدارس ومهدئات السرعة وغيرها.

وتعمل الأمانة من خلال الفرق الميدانية على تنفيذ برامج لصيانة وتهيئة شبكة الطرق الداخلية وضمان سلامتها ومعالجة التشققات وأي تضرر للطبقة الإسفلتية بما يحقق السلامة للمرتادين ويعزز مرونة التدفق المروري بالشوارع.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:50 PM

"أمانة الطائف" تكثف أعمال معالجة التشوه البصري في أنحاء المحافظة

رفعت 10344 متراً مكعباً من مخلفات البناء وسحبت 231 مركبة تالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كثفت أمانة الطائف، أعمال معالجة التشوه البصري في جميع أنحاء المحافظة، ورفعت الفرق المتخصصة خلال حملاتها الميدانية نحو 10344 متراً مكعباً من مخلفات البناء بالإضافة إلى سحب أكثر من 231 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، إلى جانب معالجة 6766 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة.

وتفصيلاً، تضمنت أعمال تحسين المشهد البصري، معالجة 424 حاوية نظافة، وإصلاح 3986 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، وصيانة 932 عامود إنارة، كما تم إصلاح الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، بما يقدر بنحو 2653 متراً مربعاً في مدة ٧ أيام.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن وتيرة الأعمال تجري على مدار الساعة وفق خطة تم إعدادها سابقاً، منوهاً بجهود زملائه بالأمانة وسرعة معالجة البلاغات أولاً بأول ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ومن جهةٍ ثانية، دعمت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع السلامة المرورية بالشوارع والطرق، من خلال تركيب شواخص أرضية إرشادية وتحذيرية في العديد من الشوارع والمحاور الرئيسة بالطائف.

وقال "القثامي" إن فرق الأمانة عملت على دعم شبكات الطرق الداخلية بالوسائل الإرشادية والتحذيرية من خلال تركيب اللوحات العامودية الإرشادية وإعادة طلاء الأرصفة وتحديد المسارات ومداخل ومخارج الطرق الفرعية، والملصقات الأرضية لتهدئة السرعة، بما يضمن سلامة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن الملصقات التي تم تركيبها شملت محددات السرعة، ومناطق عبور المشاة، والتنبيه بمواقع عبور طلاب المدارس ومهدئات السرعة وغيرها.

وتعمل الأمانة من خلال الفرق الميدانية على تنفيذ برامج لصيانة وتهيئة شبكة الطرق الداخلية وضمان سلامتها ومعالجة التشققات وأي تضرر للطبقة الإسفلتية بما يحقق السلامة للمرتادين ويعزز مرونة التدفق المروري بالشوارع.

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