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مصر.. بحثت عن زوج لها عبر "فيسبوك" فأقيلت من عملها

ظهرت في بث مباشر عبر حسابها تعرض فيه طلب الزواج

بعدما أعلنت أنها تعرض طلب الزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أُقيلت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، من عملها.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن مها أسامة (32 عاما)، الأحد، قولها: "خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

وكانت الفتاة قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي، قالت فيه: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير".

وأضافت "مفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شايفه أن ده الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها، والطبيعي دلوقتي أن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح.. زي ما الدولة عملت وخدت الإجراءات عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سلامته".

وأشارت إلى أنه على المتقدم لزواجها أن يكون جاداً ويريد الزواج ومحترماً.

وتابعت "اللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاى".

مصر طلب الزواج فيسبوك

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مصر.. بحثت عن زوج لها عبر "فيسبوك" فأقيلت من عملها
سبق

بعدما أعلنت أنها تعرض طلب الزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أُقيلت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، من عملها.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن مها أسامة (32 عاما)، الأحد، قولها: "خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

وكانت الفتاة قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي، قالت فيه: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير".

وأضافت "مفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شايفه أن ده الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها، والطبيعي دلوقتي أن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح.. زي ما الدولة عملت وخدت الإجراءات عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سلامته".

وأشارت إلى أنه على المتقدم لزواجها أن يكون جاداً ويريد الزواج ومحترماً.

وتابعت "اللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاى".

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:59 AM

مصر.. بحثت عن زوج لها عبر "فيسبوك" فأقيلت من عملها

ظهرت في بث مباشر عبر حسابها تعرض فيه طلب الزواج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما أعلنت أنها تعرض طلب الزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أُقيلت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، من عملها.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن مها أسامة (32 عاما)، الأحد، قولها: "خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

وكانت الفتاة قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي، قالت فيه: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير".

وأضافت "مفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شايفه أن ده الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها، والطبيعي دلوقتي أن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح.. زي ما الدولة عملت وخدت الإجراءات عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سلامته".

وأشارت إلى أنه على المتقدم لزواجها أن يكون جاداً ويريد الزواج ومحترماً.

وتابعت "اللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاى".

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