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رئيس جامعة جازان يدشن عددًا من الأنظمة والخدمات الإلكترونية

أكد أهمية تطوير خدماتها التقنية بما يدعم التحول الرقمي

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على أهمية تطوير خدمات الجامعة التقنية بما يدعم التحول الرقمي وتطوير كافة الأنظمة والخدمات المقدمة للمستفيدين والاهتمام بالمقترحات التي تقدم من قبلهم للسعي لتطويرها.

جاء ذلك خلال تدشينه لعدد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات صباح اليوم بمكتب معاليه بالبرج الإداري للجامعة وبحضور وكلاء الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي أن التحول الرقمي للجامعة يأتي لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من خلال دقة وجودة البيانات، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم في تجويد اتخاذ القرار من خلال إتاحة المعلومة المناسبة.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن هذا التطوير المستمر في الخدمات الإلكترونية يأتي بتوجيهات من رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة في التطوير والتحول الرقمي، مبينًا أن هذه الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي دشنت اليوم شملت نظام خدمات المستفيدين، ونظام الابتعاث (سفيرك)، ونظام النشر بمجلة الجامعة العلمية، والنسخة الثانية من نظام الاجتماعات، والنسخة الثانية من نظام Ejust.

رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة جازان يدشن عددًا من الأنظمة والخدمات الإلكترونية
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على أهمية تطوير خدمات الجامعة التقنية بما يدعم التحول الرقمي وتطوير كافة الأنظمة والخدمات المقدمة للمستفيدين والاهتمام بالمقترحات التي تقدم من قبلهم للسعي لتطويرها.

جاء ذلك خلال تدشينه لعدد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات صباح اليوم بمكتب معاليه بالبرج الإداري للجامعة وبحضور وكلاء الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي أن التحول الرقمي للجامعة يأتي لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من خلال دقة وجودة البيانات، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم في تجويد اتخاذ القرار من خلال إتاحة المعلومة المناسبة.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن هذا التطوير المستمر في الخدمات الإلكترونية يأتي بتوجيهات من رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة في التطوير والتحول الرقمي، مبينًا أن هذه الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي دشنت اليوم شملت نظام خدمات المستفيدين، ونظام الابتعاث (سفيرك)، ونظام النشر بمجلة الجامعة العلمية، والنسخة الثانية من نظام الاجتماعات، والنسخة الثانية من نظام Ejust.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:03 PM

رئيس جامعة جازان يدشن عددًا من الأنظمة والخدمات الإلكترونية

أكد أهمية تطوير خدماتها التقنية بما يدعم التحول الرقمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على أهمية تطوير خدمات الجامعة التقنية بما يدعم التحول الرقمي وتطوير كافة الأنظمة والخدمات المقدمة للمستفيدين والاهتمام بالمقترحات التي تقدم من قبلهم للسعي لتطويرها.

جاء ذلك خلال تدشينه لعدد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات صباح اليوم بمكتب معاليه بالبرج الإداري للجامعة وبحضور وكلاء الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي أن التحول الرقمي للجامعة يأتي لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من خلال دقة وجودة البيانات، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم في تجويد اتخاذ القرار من خلال إتاحة المعلومة المناسبة.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن هذا التطوير المستمر في الخدمات الإلكترونية يأتي بتوجيهات من رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة في التطوير والتحول الرقمي، مبينًا أن هذه الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي دشنت اليوم شملت نظام خدمات المستفيدين، ونظام الابتعاث (سفيرك)، ونظام النشر بمجلة الجامعة العلمية، والنسخة الثانية من نظام الاجتماعات، والنسخة الثانية من نظام Ejust.

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