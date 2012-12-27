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بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

ظنه نائماً ووجده فارق الحياة بسبب البرد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "تويتر" اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة لطفل عراقي مشرد في مدينة البصرة، بعد وفاة شقيقه من الجوع والبرد في الشارع، في مشهد وصف بالمؤثر والمؤلم.

وأظهر الفيديو الطفل الذي توفي من الجوع والبرد وهو ملقى على الأرض، فيما كان أخوه يحتضنه ويظنه نائمًا ويحاول إيقاظه، كما ظهر خلال المقطع أن عناصر أمنية عراقية كانت تحاول تهدئة الطفل المشرد الذي كان يبكي على وفاة أخيه، فيما أعطاه آخرون أموالًا في يده.

وعلق مغردون على المقطع بالمشهد المتكرر لأطفال العراق الذين يعانون من جراء الحروب المتواصلة التي عاشتها العراق، وتسلطت الميليشيات الإيرانية على المشهد العراقي لزرع الطائفية ونهب ثروات العراق ونشر الفوضى في ربوعه.

طفل عراقي مدينة البصرة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "تويتر" اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة لطفل عراقي مشرد في مدينة البصرة، بعد وفاة شقيقه من الجوع والبرد في الشارع، في مشهد وصف بالمؤثر والمؤلم.

وأظهر الفيديو الطفل الذي توفي من الجوع والبرد وهو ملقى على الأرض، فيما كان أخوه يحتضنه ويظنه نائمًا ويحاول إيقاظه، كما ظهر خلال المقطع أن عناصر أمنية عراقية كانت تحاول تهدئة الطفل المشرد الذي كان يبكي على وفاة أخيه، فيما أعطاه آخرون أموالًا في يده.

وعلق مغردون على المقطع بالمشهد المتكرر لأطفال العراق الذين يعانون من جراء الحروب المتواصلة التي عاشتها العراق، وتسلطت الميليشيات الإيرانية على المشهد العراقي لزرع الطائفية ونهب ثروات العراق ونشر الفوضى في ربوعه.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
06:27 PM

بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

ظنه نائماً ووجده فارق الحياة بسبب البرد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
3,963

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "تويتر" اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة لطفل عراقي مشرد في مدينة البصرة، بعد وفاة شقيقه من الجوع والبرد في الشارع، في مشهد وصف بالمؤثر والمؤلم.

وأظهر الفيديو الطفل الذي توفي من الجوع والبرد وهو ملقى على الأرض، فيما كان أخوه يحتضنه ويظنه نائمًا ويحاول إيقاظه، كما ظهر خلال المقطع أن عناصر أمنية عراقية كانت تحاول تهدئة الطفل المشرد الذي كان يبكي على وفاة أخيه، فيما أعطاه آخرون أموالًا في يده.

وعلق مغردون على المقطع بالمشهد المتكرر لأطفال العراق الذين يعانون من جراء الحروب المتواصلة التي عاشتها العراق، وتسلطت الميليشيات الإيرانية على المشهد العراقي لزرع الطائفية ونهب ثروات العراق ونشر الفوضى في ربوعه.

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