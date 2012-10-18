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أخصائيون بمستشفى رعاية: العلاج الطبيعي ضروري في حالات آلام العمود الفقري

تتعدد أسبابها وتتطلب متابعة مستمرة قرابة 3 أشهر للخلاص منها.. بإشراف مختص

يقول أخصائيون في علاج آلام العمود الفقري بمستشفى رعاية الرياض: إن علاج معظم حالات آلام العمود الفقري وأسفل الظهر، بحاجة إلى متابعة مستمرة تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي.

ولفتوا إلى أن دراسة علمية أجريت عام 2016 على ثلاثين ألف بالغ وقرابة خمسمئة طفل يعانون من آلام في العمود الفقري؛ أثبتت تحسنها -بمختلف أسبابها- بالتمارين الفردية والجماعية، تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي المتفرد بتمارين علاجية متخصصة تستمر لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ويعتبر العلاج فعالًا ويعالج الآلام تمامًا؛ شرط المداومة على المستوى الطبيعي وممارسة مستمرة لنشاط حيوي بالشكل السليم.

وتابع الأخصائيون: لذلك تقتصر العمليات الجراحية في أفضل الأحوال على محدوديتها في تصحيح سبب آلام العمود الفقري والظهر، ولا يغيب دور العلاج الطبيعي قبل العملية، ولا ينعدم بعدها.. كما يتماثل معظم المرضى للتحسن دون الجراحة، والاستغناء عنها بالمتابعة مع العلاج الطبيعي المكثف الذي تتحقق نتائجه الفعالة خلال ثلاثة أشهر.

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أخصائيون بمستشفى رعاية: العلاج الطبيعي ضروري في حالات آلام العمود الفقري
سبق

يقول أخصائيون في علاج آلام العمود الفقري بمستشفى رعاية الرياض: إن علاج معظم حالات آلام العمود الفقري وأسفل الظهر، بحاجة إلى متابعة مستمرة تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي.

ولفتوا إلى أن دراسة علمية أجريت عام 2016 على ثلاثين ألف بالغ وقرابة خمسمئة طفل يعانون من آلام في العمود الفقري؛ أثبتت تحسنها -بمختلف أسبابها- بالتمارين الفردية والجماعية، تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي المتفرد بتمارين علاجية متخصصة تستمر لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ويعتبر العلاج فعالًا ويعالج الآلام تمامًا؛ شرط المداومة على المستوى الطبيعي وممارسة مستمرة لنشاط حيوي بالشكل السليم.

وتابع الأخصائيون: لذلك تقتصر العمليات الجراحية في أفضل الأحوال على محدوديتها في تصحيح سبب آلام العمود الفقري والظهر، ولا يغيب دور العلاج الطبيعي قبل العملية، ولا ينعدم بعدها.. كما يتماثل معظم المرضى للتحسن دون الجراحة، والاستغناء عنها بالمتابعة مع العلاج الطبيعي المكثف الذي تتحقق نتائجه الفعالة خلال ثلاثة أشهر.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:36 AM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
12:31 PM

أخصائيون بمستشفى رعاية: العلاج الطبيعي ضروري في حالات آلام العمود الفقري

تتعدد أسبابها وتتطلب متابعة مستمرة قرابة 3 أشهر للخلاص منها.. بإشراف مختص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقول أخصائيون في علاج آلام العمود الفقري بمستشفى رعاية الرياض: إن علاج معظم حالات آلام العمود الفقري وأسفل الظهر، بحاجة إلى متابعة مستمرة تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي.

ولفتوا إلى أن دراسة علمية أجريت عام 2016 على ثلاثين ألف بالغ وقرابة خمسمئة طفل يعانون من آلام في العمود الفقري؛ أثبتت تحسنها -بمختلف أسبابها- بالتمارين الفردية والجماعية، تحت إشراف مختصي العلاج الطبيعي المتفرد بتمارين علاجية متخصصة تستمر لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ويعتبر العلاج فعالًا ويعالج الآلام تمامًا؛ شرط المداومة على المستوى الطبيعي وممارسة مستمرة لنشاط حيوي بالشكل السليم.

وتابع الأخصائيون: لذلك تقتصر العمليات الجراحية في أفضل الأحوال على محدوديتها في تصحيح سبب آلام العمود الفقري والظهر، ولا يغيب دور العلاج الطبيعي قبل العملية، ولا ينعدم بعدها.. كما يتماثل معظم المرضى للتحسن دون الجراحة، والاستغناء عنها بالمتابعة مع العلاج الطبيعي المكثف الذي تتحقق نتائجه الفعالة خلال ثلاثة أشهر.

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