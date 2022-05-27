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تحذير أمني.. لا تستخدم منافذ الشحن العامة في المطارات!

خبير: الأمر يشبه وضع فرشاة أسنان وجدتها بالشارع في فمك

حذّر خبراء الأمن، من استخدام منافذ الشحن العامة "USB" في المطارات، التي يمكن استغلالها من قِبَل قراصنة الإنترنت لاختراق هواتف المستخدمين، وفقًا لموقع "فوربس".

ويقوم القراصنة بتعديل منافذ "USB" سرًّا، لتثبيت البرامج الخبيثة على هاتفك أو سرقة بياناتك الشخصية، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والصور وجهات الاتصال الخاصة.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الأحد؛ ففي حديثه مع "فوربس"، قال كاليب بارلو، نائب رئيس "X- Force Threat Intelligence" في "IBM Security": "إن استخدام منفذ "USB" عام يشبه -إلى حد بعيد- العثور على فرشاة أسنان على قارعة الطريق، ووضعها في فمك. وتذكر دومًا أن منفذ "USB" يمكنه تمرير البيانات".

وعلى الرغم من أن المخاطر كبيرة بالتأكيد، إلا أنه لم ترد تقارير كثيرة عن حدوث اختراقات في المطارات؛ ولكن الخبراء ينصحون بتجنب استخدام منفذ "USB" عام.

ويمكن للمستخدمين شراء جهاز مُطَوّر يمكن وصله بمنفذ "USB"؛ ليكون صلة الوصل بينه وبين الهاتف؛ حيث يمنع تبادل البيانات والمعلومات السرية.

كما يحذر خبراء الأمن من استخدام أسلاك الشحن العامة، التي يمكنها تعريض جهازك للخطر بسبب البرامج الخبيثة.

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تحذير أمني.. لا تستخدم منافذ الشحن العامة في المطارات!
سبق

حذّر خبراء الأمن، من استخدام منافذ الشحن العامة "USB" في المطارات، التي يمكن استغلالها من قِبَل قراصنة الإنترنت لاختراق هواتف المستخدمين، وفقًا لموقع "فوربس".

ويقوم القراصنة بتعديل منافذ "USB" سرًّا، لتثبيت البرامج الخبيثة على هاتفك أو سرقة بياناتك الشخصية، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والصور وجهات الاتصال الخاصة.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الأحد؛ ففي حديثه مع "فوربس"، قال كاليب بارلو، نائب رئيس "X- Force Threat Intelligence" في "IBM Security": "إن استخدام منفذ "USB" عام يشبه -إلى حد بعيد- العثور على فرشاة أسنان على قارعة الطريق، ووضعها في فمك. وتذكر دومًا أن منفذ "USB" يمكنه تمرير البيانات".

وعلى الرغم من أن المخاطر كبيرة بالتأكيد، إلا أنه لم ترد تقارير كثيرة عن حدوث اختراقات في المطارات؛ ولكن الخبراء ينصحون بتجنب استخدام منفذ "USB" عام.

ويمكن للمستخدمين شراء جهاز مُطَوّر يمكن وصله بمنفذ "USB"؛ ليكون صلة الوصل بينه وبين الهاتف؛ حيث يمنع تبادل البيانات والمعلومات السرية.

كما يحذر خبراء الأمن من استخدام أسلاك الشحن العامة، التي يمكنها تعريض جهازك للخطر بسبب البرامج الخبيثة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:37 PM

تحذير أمني.. لا تستخدم منافذ الشحن العامة في المطارات!

خبير: الأمر يشبه وضع فرشاة أسنان وجدتها بالشارع في فمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر خبراء الأمن، من استخدام منافذ الشحن العامة "USB" في المطارات، التي يمكن استغلالها من قِبَل قراصنة الإنترنت لاختراق هواتف المستخدمين، وفقًا لموقع "فوربس".

ويقوم القراصنة بتعديل منافذ "USB" سرًّا، لتثبيت البرامج الخبيثة على هاتفك أو سرقة بياناتك الشخصية، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والصور وجهات الاتصال الخاصة.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الأحد؛ ففي حديثه مع "فوربس"، قال كاليب بارلو، نائب رئيس "X- Force Threat Intelligence" في "IBM Security": "إن استخدام منفذ "USB" عام يشبه -إلى حد بعيد- العثور على فرشاة أسنان على قارعة الطريق، ووضعها في فمك. وتذكر دومًا أن منفذ "USB" يمكنه تمرير البيانات".

وعلى الرغم من أن المخاطر كبيرة بالتأكيد، إلا أنه لم ترد تقارير كثيرة عن حدوث اختراقات في المطارات؛ ولكن الخبراء ينصحون بتجنب استخدام منفذ "USB" عام.

ويمكن للمستخدمين شراء جهاز مُطَوّر يمكن وصله بمنفذ "USB"؛ ليكون صلة الوصل بينه وبين الهاتف؛ حيث يمنع تبادل البيانات والمعلومات السرية.

كما يحذر خبراء الأمن من استخدام أسلاك الشحن العامة، التي يمكنها تعريض جهازك للخطر بسبب البرامج الخبيثة.

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