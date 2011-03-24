النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة ترحِّب بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار باليمن

دعت جميع أطراف الصراع للدخول بمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترحّب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكرت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، أن على جميع أطراف الصراع في اليمن "الالتزام الجاد" بوقف إطلاق النار فورًا، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الاثنين مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع، مضيفًا بأنه "لا مؤشر حتى الآن على رغبة الحوثيين في السلام".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "السعودية تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن"، مؤكدًا: "سنواصل دعمنا للشعب اليمني وحكومته الشرعية".

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت ذاته على أن تدخلات إيران هي التي تؤثر في الوضع في اليمن، لافتًا إلى أن السعودية تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن.

وقال إن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية، ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.

وأردف ابن فرحان بأن "السعودية تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى قبول المبادرة؛ فهي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الولايات المتحدة ترحِّب بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار باليمن
سبق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترحّب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكرت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، أن على جميع أطراف الصراع في اليمن "الالتزام الجاد" بوقف إطلاق النار فورًا، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الاثنين مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع، مضيفًا بأنه "لا مؤشر حتى الآن على رغبة الحوثيين في السلام".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "السعودية تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن"، مؤكدًا: "سنواصل دعمنا للشعب اليمني وحكومته الشرعية".

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت ذاته على أن تدخلات إيران هي التي تؤثر في الوضع في اليمن، لافتًا إلى أن السعودية تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن.

وقال إن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية، ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.

وأردف ابن فرحان بأن "السعودية تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى قبول المبادرة؛ فهي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
11:24 PM

الولايات المتحدة ترحِّب بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار باليمن

دعت جميع أطراف الصراع للدخول بمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,376

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترحّب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكرت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، أن على جميع أطراف الصراع في اليمن "الالتزام الجاد" بوقف إطلاق النار فورًا، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الاثنين مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع، مضيفًا بأنه "لا مؤشر حتى الآن على رغبة الحوثيين في السلام".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "السعودية تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن"، مؤكدًا: "سنواصل دعمنا للشعب اليمني وحكومته الشرعية".

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت ذاته على أن تدخلات إيران هي التي تؤثر في الوضع في اليمن، لافتًا إلى أن السعودية تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن.

وقال إن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية، ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.

وأردف ابن فرحان بأن "السعودية تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى قبول المبادرة؛ فهي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة