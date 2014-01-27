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زعيم المعارضة التركية: "أردوغان" يعيش بمعزل عن الشعب ولا يدري عن همومه

قال: إنه ينظر للناس من داخل قصره فهو لديه مراحيض ذهبية ولديه كل شيء جميل

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو: إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب، ولا يدري شيئاً عن همومه"، واصفاً نظام الحكم الحالي بأنه "فرعوني" وتوعّد بإنهائه.

وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا متسائلاً: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات؛ لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح، لديه مراحيض ذهبية. لديه كل شيء جميل".


وتابع كليجدار أوغلو: "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفاً و588 تاجراً مشاريعهم، أي أن 273 تاجراً يفلس بشكل يومي، كيف قال "أردوغان" إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟ إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

وتساءل كليجدار أوغلو: "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلاً: "ليس لديه علم".

حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو

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زعيم المعارضة التركية: "أردوغان" يعيش بمعزل عن الشعب ولا يدري عن همومه
سبق

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو: إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب، ولا يدري شيئاً عن همومه"، واصفاً نظام الحكم الحالي بأنه "فرعوني" وتوعّد بإنهائه.

وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا متسائلاً: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات؛ لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح، لديه مراحيض ذهبية. لديه كل شيء جميل".


وتابع كليجدار أوغلو: "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفاً و588 تاجراً مشاريعهم، أي أن 273 تاجراً يفلس بشكل يومي، كيف قال "أردوغان" إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟ إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

وتساءل كليجدار أوغلو: "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلاً: "ليس لديه علم".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
02:27 PM

زعيم المعارضة التركية: "أردوغان" يعيش بمعزل عن الشعب ولا يدري عن همومه

قال: إنه ينظر للناس من داخل قصره فهو لديه مراحيض ذهبية ولديه كل شيء جميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو: إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب، ولا يدري شيئاً عن همومه"، واصفاً نظام الحكم الحالي بأنه "فرعوني" وتوعّد بإنهائه.

وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا متسائلاً: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات؛ لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح، لديه مراحيض ذهبية. لديه كل شيء جميل".


وتابع كليجدار أوغلو: "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفاً و588 تاجراً مشاريعهم، أي أن 273 تاجراً يفلس بشكل يومي، كيف قال "أردوغان" إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟ إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

وتساءل كليجدار أوغلو: "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلاً: "ليس لديه علم".

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