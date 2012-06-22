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عائلة لبنانية تدفع ثمن "طوابير البنزين" في حادث سير مروع

أم و4 بنات و3 جرحى بينهم شاب يحتاج للدماء في واقعة مكررة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، حادث تصادم مروع بين 5 سيارات، بسبب طوابير البنزين؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و3 جرحى بحالة حرجة؛ وفق ما أفادت به غرفة "التحكم المروري" مساء الاثنين.

وراح ضحية الحادث عائلة بأكملها (أم و4 بنات) كُنّ في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من دول إفريقية بعد غياب طويل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية وفق "سكاي نيوز" أن العائلة كانت ستلتقي الأب القادم إلى لبنان بعد إصابته بالملاريا، وكانت مؤلفة من: (الأم فاطمة قبيسي، والفتيات ليا، وتيا، وزهراء، وآية حويلي).

وأشارت إلى أن أحد أسباب الحادث، كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أنه بعد الحادث، يرقد شاب اسمه حسين زين بحاجة ماسة للدماء وحالته حرجة.

يشار إلى أن المنطقة نفسها شهدت حادث سير مروع قبل يومين؛ وتحديدًا قبل محطة "الكورال" للمحروقات؛ بسبب طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عائلة لبنانية تدفع ثمن "طوابير البنزين" في حادث سير مروع
سبق

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، حادث تصادم مروع بين 5 سيارات، بسبب طوابير البنزين؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و3 جرحى بحالة حرجة؛ وفق ما أفادت به غرفة "التحكم المروري" مساء الاثنين.

وراح ضحية الحادث عائلة بأكملها (أم و4 بنات) كُنّ في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من دول إفريقية بعد غياب طويل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية وفق "سكاي نيوز" أن العائلة كانت ستلتقي الأب القادم إلى لبنان بعد إصابته بالملاريا، وكانت مؤلفة من: (الأم فاطمة قبيسي، والفتيات ليا، وتيا، وزهراء، وآية حويلي).

وأشارت إلى أن أحد أسباب الحادث، كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أنه بعد الحادث، يرقد شاب اسمه حسين زين بحاجة ماسة للدماء وحالته حرجة.

يشار إلى أن المنطقة نفسها شهدت حادث سير مروع قبل يومين؛ وتحديدًا قبل محطة "الكورال" للمحروقات؛ بسبب طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:14 AM

عائلة لبنانية تدفع ثمن "طوابير البنزين" في حادث سير مروع

أم و4 بنات و3 جرحى بينهم شاب يحتاج للدماء في واقعة مكررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، حادث تصادم مروع بين 5 سيارات، بسبب طوابير البنزين؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و3 جرحى بحالة حرجة؛ وفق ما أفادت به غرفة "التحكم المروري" مساء الاثنين.

وراح ضحية الحادث عائلة بأكملها (أم و4 بنات) كُنّ في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من دول إفريقية بعد غياب طويل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية وفق "سكاي نيوز" أن العائلة كانت ستلتقي الأب القادم إلى لبنان بعد إصابته بالملاريا، وكانت مؤلفة من: (الأم فاطمة قبيسي، والفتيات ليا، وتيا، وزهراء، وآية حويلي).

وأشارت إلى أن أحد أسباب الحادث، كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أنه بعد الحادث، يرقد شاب اسمه حسين زين بحاجة ماسة للدماء وحالته حرجة.

يشار إلى أن المنطقة نفسها شهدت حادث سير مروع قبل يومين؛ وتحديدًا قبل محطة "الكورال" للمحروقات؛ بسبب طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين.

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