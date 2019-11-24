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أستراليا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"

وزيرة الداخلية: التنظيم المسلح المدعوم من إيران يشكل تهديدًا "حقيقيًّا"

في خطوةٍ وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرًا الجناحَ العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية؛ صنّفت أستراليا، الأربعاء، حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية".

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز: إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية"، ويشكل تهديدًا "حقيقيًّا" و"موثوقًا به" لأستراليا.

و"حزب الله" بأسره مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافًا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ومن المعروف أن "حزب الله" يمتلك مليشيات تدعمها إيران بالمال والسلاح. ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها في المنطقة.

وبموجب القرار، بات محظورًا في أستراليا التي تعيش بها جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

من جهة ثانية، أعلنت "أندروز" إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إن "هذه -جماعة نيو- نازية عنيفة وعنصرية، تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أستراليا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"
سبق

في خطوةٍ وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرًا الجناحَ العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية؛ صنّفت أستراليا، الأربعاء، حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية".

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز: إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية"، ويشكل تهديدًا "حقيقيًّا" و"موثوقًا به" لأستراليا.

و"حزب الله" بأسره مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافًا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ومن المعروف أن "حزب الله" يمتلك مليشيات تدعمها إيران بالمال والسلاح. ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها في المنطقة.

وبموجب القرار، بات محظورًا في أستراليا التي تعيش بها جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

من جهة ثانية، أعلنت "أندروز" إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إن "هذه -جماعة نيو- نازية عنيفة وعنصرية، تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:57 AM

أستراليا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"

وزيرة الداخلية: التنظيم المسلح المدعوم من إيران يشكل تهديدًا "حقيقيًّا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوةٍ وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرًا الجناحَ العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية؛ صنّفت أستراليا، الأربعاء، حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية".

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز: إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية"، ويشكل تهديدًا "حقيقيًّا" و"موثوقًا به" لأستراليا.

و"حزب الله" بأسره مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافًا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ومن المعروف أن "حزب الله" يمتلك مليشيات تدعمها إيران بالمال والسلاح. ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها في المنطقة.

وبموجب القرار، بات محظورًا في أستراليا التي تعيش بها جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

من جهة ثانية، أعلنت "أندروز" إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إن "هذه -جماعة نيو- نازية عنيفة وعنصرية، تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

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