عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمقّره في الرياض؛ اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي. وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون؛ التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، وذلك من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فايروس كورونا. من جانبه أكد الأمين العام إبراهيم القاسم، أن الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.

اتحاد القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا مع الأندية المشاركة آسيويًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-04 عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمقّره في الرياض؛ اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي.



وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون؛ التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، وذلك من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فايروس كورونا.



من جانبه أكد الأمين العام إبراهيم القاسم، أن الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 08:14 PM

اتحاد القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا مع الأندية المشاركة آسيويًّا





A A A





1 مشاركة

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمقّره في الرياض؛ اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي.



وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون؛ التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، وذلك من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فايروس كورونا.



من جانبه أكد الأمين العام إبراهيم القاسم، أن الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.