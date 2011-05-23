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وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة

نعى الشيخ منصور بن حسين مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل بمحافظة صامطة، والده الشيخ حسين، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، الذي وافاه الأجل مساء أمس السبت بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة مع المرض.

وسيُصلَّى على الفقيد الشبيلي عصر اليوم الأحد بمقبرة جاضع بني شبيل شرق محافظة صامطة.

يُشار إلى أن الفقيد والد كل من: أسامة الموظف في الدفاع الجوي، وعبدالله الموظف في إدارة خدمات المياه، وعلي الموظف في البريد السعودي، وحاتم الموظف في المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وحسان معلم بتعليم جازان.

و"سبق" التي آلمها النبأ تدعو الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته خاصة، وقبائل بني شبيل عامة، بالصبر والسلوان.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

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وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة
سبق

نعى الشيخ منصور بن حسين مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل بمحافظة صامطة، والده الشيخ حسين، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، الذي وافاه الأجل مساء أمس السبت بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة مع المرض.

وسيُصلَّى على الفقيد الشبيلي عصر اليوم الأحد بمقبرة جاضع بني شبيل شرق محافظة صامطة.

يُشار إلى أن الفقيد والد كل من: أسامة الموظف في الدفاع الجوي، وعبدالله الموظف في إدارة خدمات المياه، وعلي الموظف في البريد السعودي، وحاتم الموظف في المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وحسان معلم بتعليم جازان.

و"سبق" التي آلمها النبأ تدعو الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته خاصة، وقبائل بني شبيل عامة، بالصبر والسلوان.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
01:39 AM

وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نعى الشيخ منصور بن حسين مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل بمحافظة صامطة، والده الشيخ حسين، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، الذي وافاه الأجل مساء أمس السبت بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة مع المرض.

وسيُصلَّى على الفقيد الشبيلي عصر اليوم الأحد بمقبرة جاضع بني شبيل شرق محافظة صامطة.

يُشار إلى أن الفقيد والد كل من: أسامة الموظف في الدفاع الجوي، وعبدالله الموظف في إدارة خدمات المياه، وعلي الموظف في البريد السعودي، وحاتم الموظف في المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وحسان معلم بتعليم جازان.

و"سبق" التي آلمها النبأ تدعو الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته خاصة، وقبائل بني شبيل عامة، بالصبر والسلوان.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

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