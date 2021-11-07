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لاعب الشباب " إيغالو " يفوز بجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا

فاز أودوين إيغالو لاعب نادي الشباب السعودي في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أكتوبر، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل إيغالو على نسبة 54.23٪ من الأصوات، فيما جاء فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي ونادي الفتح في المركز الثالث بعد أن حصل على نسبة 10.9% من الأصوات .


أما المركز الثاني فقد حصل عليه مصعب اللحام لاعب نادي الرمثا والذي نال على 29.35٪ من أصوات المشاركين، وحل رابعاً السوري محمود المواس نادي الشرطة العراقي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الشباب " إيغالو " يفوز بجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا
سبق

فاز أودوين إيغالو لاعب نادي الشباب السعودي في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أكتوبر، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل إيغالو على نسبة 54.23٪ من الأصوات، فيما جاء فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي ونادي الفتح في المركز الثالث بعد أن حصل على نسبة 10.9% من الأصوات .


أما المركز الثاني فقد حصل عليه مصعب اللحام لاعب نادي الرمثا والذي نال على 29.35٪ من أصوات المشاركين، وحل رابعاً السوري محمود المواس نادي الشرطة العراقي.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
11:58 PM

لاعب الشباب " إيغالو " يفوز بجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز أودوين إيغالو لاعب نادي الشباب السعودي في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أكتوبر، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل إيغالو على نسبة 54.23٪ من الأصوات، فيما جاء فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي ونادي الفتح في المركز الثالث بعد أن حصل على نسبة 10.9% من الأصوات .


أما المركز الثاني فقد حصل عليه مصعب اللحام لاعب نادي الرمثا والذي نال على 29.35٪ من أصوات المشاركين، وحل رابعاً السوري محمود المواس نادي الشرطة العراقي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,173
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,015
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,177

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