لاعب الشباب " إيغالو " يفوز بجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا

فاز أودوين إيغالو لاعب نادي الشباب السعودي في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أكتوبر، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل إيغالو على نسبة 54.23٪ من الأصوات، فيما جاء فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي ونادي الفتح في المركز الثالث بعد أن حصل على نسبة 10.9% من الأصوات .



أما المركز الثاني فقد حصل عليه مصعب اللحام لاعب نادي الرمثا والذي نال على 29.35٪ من أصوات المشاركين، وحل رابعاً السوري محمود المواس نادي الشرطة العراقي.