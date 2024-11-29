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مستشفى الأمير محمد يجري أول عملية زراعة صمام "أحمد"

لرجل أربعيني عانى من ارتفاع حاد في ضغط العين

أعلنت "صحة جازان" نجاح فريق طبي بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في إنهاء معاناة مريض أربعيني عانى من ارتفاع حاد في ضغط العين، وذلك بإجراء أول عملية زراعة صمام "أحمد".

وأوضح قسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، استقبال مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من ارتفاع حاد في ضغط العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين أن المريض يعاني من جلوكوما "ماء أزرق" نتيجة اعتلال الشبكي السكري، وتقرر إدخاله إلى قسم التنويم وتجهيزه لإجراء العملية.

وأجرى فريق جراحات الجلوكوما عملية جراحية للمريض تعد الأولى من نوعها، إذ تم زراعة صمام "أحمد" لتخفيف ضغط العين اليسرى، تكللت بالنجاح، وبعد متابعة المريض بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

يُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود "صحة جازان" تجاه التوسع في توفير مختلف الخدمات العلاجية التخصصية بما فيها خدمات مركز العيون، والتي أسهمت في انخفاض نسبة الإحالات إلى خارج منطقة جازان خلال هذا العام بنسبة 59%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الأمير محمد يجري أول عملية زراعة صمام "أحمد"
سبق

أعلنت "صحة جازان" نجاح فريق طبي بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في إنهاء معاناة مريض أربعيني عانى من ارتفاع حاد في ضغط العين، وذلك بإجراء أول عملية زراعة صمام "أحمد".

وأوضح قسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، استقبال مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من ارتفاع حاد في ضغط العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين أن المريض يعاني من جلوكوما "ماء أزرق" نتيجة اعتلال الشبكي السكري، وتقرر إدخاله إلى قسم التنويم وتجهيزه لإجراء العملية.

وأجرى فريق جراحات الجلوكوما عملية جراحية للمريض تعد الأولى من نوعها، إذ تم زراعة صمام "أحمد" لتخفيف ضغط العين اليسرى، تكللت بالنجاح، وبعد متابعة المريض بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

يُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود "صحة جازان" تجاه التوسع في توفير مختلف الخدمات العلاجية التخصصية بما فيها خدمات مركز العيون، والتي أسهمت في انخفاض نسبة الإحالات إلى خارج منطقة جازان خلال هذا العام بنسبة 59%.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:17 PM

مستشفى الأمير محمد يجري أول عملية زراعة صمام "أحمد"

لرجل أربعيني عانى من ارتفاع حاد في ضغط العين

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عمر عريبي - جازان
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أعلنت "صحة جازان" نجاح فريق طبي بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في إنهاء معاناة مريض أربعيني عانى من ارتفاع حاد في ضغط العين، وذلك بإجراء أول عملية زراعة صمام "أحمد".

وأوضح قسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، استقبال مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من ارتفاع حاد في ضغط العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين أن المريض يعاني من جلوكوما "ماء أزرق" نتيجة اعتلال الشبكي السكري، وتقرر إدخاله إلى قسم التنويم وتجهيزه لإجراء العملية.

وأجرى فريق جراحات الجلوكوما عملية جراحية للمريض تعد الأولى من نوعها، إذ تم زراعة صمام "أحمد" لتخفيف ضغط العين اليسرى، تكللت بالنجاح، وبعد متابعة المريض بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

يُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود "صحة جازان" تجاه التوسع في توفير مختلف الخدمات العلاجية التخصصية بما فيها خدمات مركز العيون، والتي أسهمت في انخفاض نسبة الإحالات إلى خارج منطقة جازان خلال هذا العام بنسبة 59%.

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