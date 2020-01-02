حراك زراعي بشقراء.. "البواردي" يجتمع بـ"الغذاء" و"البيئة" تستضيف المزارعين

إقامة مهرجانات تسويقية.. ومنتجات خالية من الملوثات والمبيدات

تشهد محافظة شقراء هذه الأيام، حراكًا زراعيًّا مميزًا، من خلال اجتماع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بالمدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الأوسط، لضمان سلامة الغذاء، وخلو المنتجات الزراعية من الملوثات ومتبقيات المبيدات، فيما استضاف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، مزارعي المحافظة بصالة المشتل الزراعي؛ لمناقشة إقامة مهرجانات تسويقية لمنتجاتهم.



وتفصيلًا: عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماعًا مع المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء في القطاع الأوسط الدكتور محمد الناصر، بحضور مدراء فرع الهيئة ومسؤولي فروع الجهات الحكومية بالمحافظة، يتقدمهم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء هليل الكرشمي، ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي.



وناقش المجتمعون أوجه التعاون والتنسيق بين هيئة الغذاء والدواء وفروع هذه الجهات بالمحافظة؛ لضمان سلامة الغذاء والدواء ومواد التجميل، وسبل الحد من الملوثات في الأغذية؛ ومنها متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه.



وفي نفس الصدد استضاف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، هليل الكرشمي، مزراعي شقراء في المشتل الزراعي، لمناقشة إقامة مهرجانات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية؛ إذ تمت مناقشة إقامة مهرجان "فلفل شقراء" خلال الفترة القادمة والتهيئة المبكرة لتنفيذ المهرجان ليكون أول مهرجان تسويقي يقام في المحافظة للفلفل، والذي تتميز به مزارع المحافظة.

وتطلع المجتمعون أن يتم تنظيم مهرجانات أخرى لتسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة، والتي تزخر بها بها مزارع المحافظة.



من جانبه أكّد محافظ شقراء عادل البواردي؛ دعمه اللامحدود للمزارعين ووقوفه إلى جانبهم وحرصه على تسهيل أعمالهم، وذكر لهم فيما يتعلق بموعد مهرجان فلفل شقراء أن أيّ موعد يناسب المزارعين ويتم تحديده نحن معهم فيما يتفقون عليه.



وقال: أتطلع للنهوض بالقطاع الزراعي وبالمنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة شقراء، وسأسعى لكي تكون المحافظة رائدة في الاستثمار الزراعي، لاسيما مع توافر مقومات النجاح فيها من مياه عذبة وتربة جيدة وكفاءات بشرية.