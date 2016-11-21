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الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "بوهانغ الكوري" الثلاثاء المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل"، ويواصل الفريق مساء يوم الغد تدريباته تأهبًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "بوهانغ الكوري" الثلاثاء المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل"، ويواصل الفريق مساء يوم الغد تدريباته تأهبًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:05 PM

الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "بوهانغ الكوري" الثلاثاء المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل"، ويواصل الفريق مساء يوم الغد تدريباته تأهبًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

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