المركز الوطني للتخصيص يستعرض المبادرات والفرص في جدة

خلال ملتقى نظمّه أمس بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي

نظم المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي مساء أمس ملتقى "المستثمرين المحليين" في مدينة جدة، في إطار جهود مشاركة المستثمر المحلي في برنامج التخصيص وتعزيز حضوره كمستثمر فاعل ومحفز للاقتصاد الوطني.

وشارك في الملتقى أكثر من 220 مستثمراً ومن كبار القياديين والتنفيذيين في الشركات المحلية، حيث استمع الحضور إلى شرح مفصل عن دور برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة تمكين ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

من ناحيته، قال مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للتخصيص هاني بن ناصر الصائغ: المركز يسعى بشكل دائم لجذب المستثمر المحلي والدولي، وذلك في إطار دوره في دعم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والإسهام بزيادة المحتوى المحلي.

واستعرض، خلال الملتقى، استراتيجية المركز الوطني للتخصيص في بناء علاقة إيجابية مع مجتمع المستثمرين وآليات إشراكهم في مبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف "الصائغ": هذا الملتقى هو امتداد لجهود المركز في استقطاب المستثمرين للمشاركة في مبادرات التخصيص من خلال اللقاءات الدورية مع المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أقام المركز خلال هذا العام عدة لقاءات محلية في مختلف مناطق المملكة ولقاءات دولية شارك فيها قرابة ألف شركة ومستثمر من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أن هذه اللقاءات المحلية تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في استراتيجية المركز.

وأردف: المركز يتواصل مع المستثمر المحلي بشكل مستمر لبحث واستعراض الشراكات والمبادرات في برنامج التخصيص.

بدوره، استعرض نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات التخصيص فيصل السلوم الفرص والمبادرات القائمة والمستقبلية في برنامج التخصيص.

وقال: فرص ومبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم التعرف عليها حتى الآن أكثر من 130 مبادرة حتى العام 2030 لإعطاء المهتمين الوقت الكافي لدراسة واستعراض الفرص.

وأضاف: هذه المبادرات ستسهم في إثراء المحتوى المحلي والاقتصاد الوطني مع تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال "الصائغ": الملتقى يهدف إلى إثراء التوجهات المستقبلية للمستثمرين حيث نعمل دوماً على التعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لقطاع المستثمرين على المستوى المحلي، مع حرصنا على عقد هذه اللقاءات مع المستثمرين بشكل دائم كأحد أدوار المركز تجاه رؤية المملكة.