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"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان روسي عاجل: بوتين دخل عزلاً ذاتياً عقب مقابلة مع بشار الأسد

هل كان لقاء كورونا المرض والخوف؟

أعلن الكرملين في بيان عاجل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ التقى نظيره السوري بشار الأسد؛ مساء أمس الإثنين، قبل أن يقرّر بوتين الالتزام بنظام العزل الذاتي خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء قرار بوتين؛ بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدّد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، قال الكرملين في بيان له، إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن؛ أفاد بوتين بأنه "نظراً لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

وكان بوتين، قد قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارالمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن مع الأسف أيضاً معرّضون لذلك الآن. الأطباء يدرسون الوضع.. حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشكلات مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريباً للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك كثير من الناس المصابين بالمرض".

وكان الرئيس الأسد قد وصل موسكو مساء أمس الإثنين في زيارة مفاجئة دون إعلان مسبق.

والتقى بوتين نظيره السوري قبل أن يقرّر بوتين الالتزام بنظام العزل الذاتي خشية الإصابة بفيروس كورونا.

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بيان روسي عاجل: بوتين دخل عزلاً ذاتياً عقب مقابلة مع بشار الأسد
سبق

أعلن الكرملين في بيان عاجل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ التقى نظيره السوري بشار الأسد؛ مساء أمس الإثنين، قبل أن يقرّر بوتين الالتزام بنظام العزل الذاتي خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء قرار بوتين؛ بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدّد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، قال الكرملين في بيان له، إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن؛ أفاد بوتين بأنه "نظراً لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

وكان بوتين، قد قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارالمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن مع الأسف أيضاً معرّضون لذلك الآن. الأطباء يدرسون الوضع.. حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشكلات مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريباً للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك كثير من الناس المصابين بالمرض".

وكان الرئيس الأسد قد وصل موسكو مساء أمس الإثنين في زيارة مفاجئة دون إعلان مسبق.

والتقى بوتين نظيره السوري قبل أن يقرّر بوتين الالتزام بنظام العزل الذاتي خشية الإصابة بفيروس كورونا.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
01:23 PM

بيان روسي عاجل: بوتين دخل عزلاً ذاتياً عقب مقابلة مع بشار الأسد

هل كان لقاء كورونا المرض والخوف؟

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أيمن حسن - الرياض
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8,490

أعلن الكرملين في بيان عاجل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ التقى نظيره السوري بشار الأسد؛ مساء أمس الإثنين، قبل أن يقرّر بوتين الالتزام بنظام العزل الذاتي خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء قرار بوتين؛ بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدّد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، قال الكرملين في بيان له، إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن؛ أفاد بوتين بأنه "نظراً لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

وكان بوتين، قد قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارالمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن مع الأسف أيضاً معرّضون لذلك الآن. الأطباء يدرسون الوضع.. حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشكلات مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريباً للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك كثير من الناس المصابين بالمرض".

وكان الرئيس الأسد قد وصل موسكو مساء أمس الإثنين في زيارة مفاجئة دون إعلان مسبق.

والتقى بوتين نظيره السوري قبل أن يقرّر بوتين الالتزام بنظام العزل الذاتي خشية الإصابة بفيروس كورونا.

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