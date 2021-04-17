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"الزعاق" يتوقع: أمطار على غرب حائل مصحوبة بحبات البرد

قال مغردًا: تشمل نواحي ‎الشقيق والروض والشملي ‎والغزالة

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار، مساء اليوم السبت، على غرب منطقة حائل تكون مصحوبة بحبات البرد.

وقال عبر حسابه في تويتر: "‏اليوم السبت ما زالت الفرصة مهيأة لهطولات مطرية مشوبة بحبات برد مساء اليوم على غرب ‎حائل نواحي ‎الشقيق، الروض، الشملي، ‎والغزالة".

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية في منطقة حائل، وتشمل محافظات الشملي، الحائط، الشنان، الغزالة، بقعاء، موقق.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت اليوم عند الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 10 مساء اليوم السبت.

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"الزعاق" يتوقع: أمطار على غرب حائل مصحوبة بحبات البرد
سبق

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار، مساء اليوم السبت، على غرب منطقة حائل تكون مصحوبة بحبات البرد.

وقال عبر حسابه في تويتر: "‏اليوم السبت ما زالت الفرصة مهيأة لهطولات مطرية مشوبة بحبات برد مساء اليوم على غرب ‎حائل نواحي ‎الشقيق، الروض، الشملي، ‎والغزالة".

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية في منطقة حائل، وتشمل محافظات الشملي، الحائط، الشنان، الغزالة، بقعاء، موقق.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت اليوم عند الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 10 مساء اليوم السبت.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:30 PM

"الزعاق" يتوقع: أمطار على غرب حائل مصحوبة بحبات البرد

قال مغردًا: تشمل نواحي ‎الشقيق والروض والشملي ‎والغزالة

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منصور الشلاقي - الرياض
1
594

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار، مساء اليوم السبت، على غرب منطقة حائل تكون مصحوبة بحبات البرد.

وقال عبر حسابه في تويتر: "‏اليوم السبت ما زالت الفرصة مهيأة لهطولات مطرية مشوبة بحبات برد مساء اليوم على غرب ‎حائل نواحي ‎الشقيق، الروض، الشملي، ‎والغزالة".

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية في منطقة حائل، وتشمل محافظات الشملي، الحائط، الشنان، الغزالة، بقعاء، موقق.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت اليوم عند الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 10 مساء اليوم السبت.

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