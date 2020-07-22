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كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس

ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:23 AM

كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس

ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.

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