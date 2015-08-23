"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة
قال: أسأل المولى عزّ وجلّ أن أكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة
رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.
وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.
"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-23
رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.
وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:58 AM
"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة
قال: أسأل المولى عزّ وجلّ أن أكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة
رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.
وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.