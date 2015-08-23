وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.

"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-23 رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة. وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 10:58 AM

"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة قال: أسأل المولى عزّ وجلّ أن أكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة





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رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.

وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.