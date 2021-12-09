وزير التعليم يوقع عقد مشروع ترميم 29 مدرسة بظهران الجنوب

مع شركة "تطوير" للمباني.. بقرابة 31.5 مليون ريال

وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عقد مشروع ترميم 29 مبنى مدرسيًا، في محافظة ظهران الجنوب مع شركة "تطوير" للمباني.



بلغت قيمة العقد أكثر من واحد وثلاثين مليوناً وأربعمائة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً.



وقدم مدير تعليم ظهران الجنوب سعيد بن هباش أبوحديد، باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم والأهالي؛ وافر الشكر والتقدير لوزير التعليم على هذا الحرص والاهتمام.