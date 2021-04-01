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أمين العاصمة المقدسة يدشن مجسم "بكة" بممشى النسيم بمكة

كرم المشاركين في تنفيذه ومنفذي جدارية "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمنًا"

دشن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد عبدالله القويحص، مساء أمس الأربعاء، وبإشراف إدارة التطوع البلدي، وبالتعاون مع إدارة الأنسنة والتجميل، مجسماً جمالياً بممشى النسيم، يحمل اسم "بكة"، إهداءً من مجموعة صقر قريش التجارية.

وأوضح "القويحص" أن المجسم يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتجميل المرافق العامة في العاصمة المقدسة.

وأشار إلى مواصفات المجسم الذي يبلغ مقاسة ثمانية أمتار في 2.37، المنشأ على أربع قواعد حديد بارتفاع 60 وعرض 57 سم، حديد 14 مل، ويتكون من ثلاثة ملي من الألمونيوم، لكسان بلاستيك أبيض من جميع الاتجاهات، وتسعة ترانسات ليد بقوة 300 واط، و5400 شمعة ليد، وهو محمي بمادة اللكر.

ومن جهة أخرى كرَّم أمين العاصمة المقدسة المشاركين في تنفيذ مجسم "بكة" ممثلين مجموعة صقر قريش، وهما مهند بن فارس القرشي، ونواف فارس القرشي .

وتم تكريم منفذين جدارية "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا" التجميلة المنفذة بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة، وشكرهم على إظهار هذه المواهب الإبداعية واكتساب الثقة، مؤكدًا على أن لهم دورًا هامًا وفعالًا في المسؤولية المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين العاصمة المقدسة يدشن مجسم "بكة" بممشى النسيم بمكة
سبق

دشن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد عبدالله القويحص، مساء أمس الأربعاء، وبإشراف إدارة التطوع البلدي، وبالتعاون مع إدارة الأنسنة والتجميل، مجسماً جمالياً بممشى النسيم، يحمل اسم "بكة"، إهداءً من مجموعة صقر قريش التجارية.

وأوضح "القويحص" أن المجسم يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتجميل المرافق العامة في العاصمة المقدسة.

وأشار إلى مواصفات المجسم الذي يبلغ مقاسة ثمانية أمتار في 2.37، المنشأ على أربع قواعد حديد بارتفاع 60 وعرض 57 سم، حديد 14 مل، ويتكون من ثلاثة ملي من الألمونيوم، لكسان بلاستيك أبيض من جميع الاتجاهات، وتسعة ترانسات ليد بقوة 300 واط، و5400 شمعة ليد، وهو محمي بمادة اللكر.

ومن جهة أخرى كرَّم أمين العاصمة المقدسة المشاركين في تنفيذ مجسم "بكة" ممثلين مجموعة صقر قريش، وهما مهند بن فارس القرشي، ونواف فارس القرشي .

وتم تكريم منفذين جدارية "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا" التجميلة المنفذة بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة، وشكرهم على إظهار هذه المواهب الإبداعية واكتساب الثقة، مؤكدًا على أن لهم دورًا هامًا وفعالًا في المسؤولية المجتمعية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:45 PM

أمين العاصمة المقدسة يدشن مجسم "بكة" بممشى النسيم بمكة

كرم المشاركين في تنفيذه ومنفذي جدارية "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمنًا"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دشن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد عبدالله القويحص، مساء أمس الأربعاء، وبإشراف إدارة التطوع البلدي، وبالتعاون مع إدارة الأنسنة والتجميل، مجسماً جمالياً بممشى النسيم، يحمل اسم "بكة"، إهداءً من مجموعة صقر قريش التجارية.

وأوضح "القويحص" أن المجسم يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتجميل المرافق العامة في العاصمة المقدسة.

وأشار إلى مواصفات المجسم الذي يبلغ مقاسة ثمانية أمتار في 2.37، المنشأ على أربع قواعد حديد بارتفاع 60 وعرض 57 سم، حديد 14 مل، ويتكون من ثلاثة ملي من الألمونيوم، لكسان بلاستيك أبيض من جميع الاتجاهات، وتسعة ترانسات ليد بقوة 300 واط، و5400 شمعة ليد، وهو محمي بمادة اللكر.

ومن جهة أخرى كرَّم أمين العاصمة المقدسة المشاركين في تنفيذ مجسم "بكة" ممثلين مجموعة صقر قريش، وهما مهند بن فارس القرشي، ونواف فارس القرشي .

وتم تكريم منفذين جدارية "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا" التجميلة المنفذة بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة، وشكرهم على إظهار هذه المواهب الإبداعية واكتساب الثقة، مؤكدًا على أن لهم دورًا هامًا وفعالًا في المسؤولية المجتمعية.

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