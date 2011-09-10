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بمستوى متواضع.. الأخضر يتعادل أمام اليمن

في أولى خطواته بالتصفيات الآسيوية المشتركة

قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى ضعيفاً في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس أمم آسيا ٢٠٢٣، وخرج متعادلاً مع نظيره المنتخب اليمني بنتيجة ٢-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

تقدم المنتخب اليمني عند الدقيقة الـ٨ من الشوط الأول بقدم لاعبه محسن حسن قبل أن يعادل هتان باهبري النتيجة للأخضر عند الدقيقة ٢٣ من زمن الشوط من تسديدة داخل منطقة الجزاء استقرت في الخانة اليمنى من المرمى.

وعند الدقيقة الـ37 تمكن المنتخب اليمني من إحراز التقدم على الأخضر عن طريق لاعبه عمر الداحي لينهي الشوط الأول لصالحه بثنائية لهدف.


وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 تمكن سالم الدوسري من معادلة النتيجة للأخضر محرزاً الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمستوى متواضع.. الأخضر يتعادل أمام اليمن
سبق

قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى ضعيفاً في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس أمم آسيا ٢٠٢٣، وخرج متعادلاً مع نظيره المنتخب اليمني بنتيجة ٢-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

تقدم المنتخب اليمني عند الدقيقة الـ٨ من الشوط الأول بقدم لاعبه محسن حسن قبل أن يعادل هتان باهبري النتيجة للأخضر عند الدقيقة ٢٣ من زمن الشوط من تسديدة داخل منطقة الجزاء استقرت في الخانة اليمنى من المرمى.

وعند الدقيقة الـ37 تمكن المنتخب اليمني من إحراز التقدم على الأخضر عن طريق لاعبه عمر الداحي لينهي الشوط الأول لصالحه بثنائية لهدف.


وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 تمكن سالم الدوسري من معادلة النتيجة للأخضر محرزاً الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
09:13 PM

بمستوى متواضع.. الأخضر يتعادل أمام اليمن

في أولى خطواته بالتصفيات الآسيوية المشتركة

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
44
4,669

قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى ضعيفاً في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس أمم آسيا ٢٠٢٣، وخرج متعادلاً مع نظيره المنتخب اليمني بنتيجة ٢-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

تقدم المنتخب اليمني عند الدقيقة الـ٨ من الشوط الأول بقدم لاعبه محسن حسن قبل أن يعادل هتان باهبري النتيجة للأخضر عند الدقيقة ٢٣ من زمن الشوط من تسديدة داخل منطقة الجزاء استقرت في الخانة اليمنى من المرمى.

وعند الدقيقة الـ37 تمكن المنتخب اليمني من إحراز التقدم على الأخضر عن طريق لاعبه عمر الداحي لينهي الشوط الأول لصالحه بثنائية لهدف.


وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 تمكن سالم الدوسري من معادلة النتيجة للأخضر محرزاً الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

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