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وزارة الدفاع الأمريكية تُدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

أكدت التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها

أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.

وأكد "كيربي" في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، أن هذه الاعتداءات "تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام في المنطقة".

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الدفاع الأمريكية تُدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة
سبق

أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.

وأكد "كيربي" في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، أن هذه الاعتداءات "تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام في المنطقة".

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
08:28 AM

وزارة الدفاع الأمريكية تُدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

أكدت التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.

وأكد "كيربي" في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، أن هذه الاعتداءات "تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام في المنطقة".

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

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